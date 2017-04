Duberli Rodríguez: "No soy abogado de nadie"

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez negó que haya interferencia de su institución en el caso de la ex primera dama, Nadine Heredia.

Consultado si se había convertido en el abogado del ex presidente Ollanta Humala y de la ex primera dama, Nadine Heredia, Duberli lo negó rotundamente.

“Yo no soy abogado de nadie. Eso ya es una broma que no se puede aceptar. No he interfiero en la labor de ningún juez. El Poder Judicial es un poder autónomo e independiente”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

En otro momento, Rodríguez hizo un mea culpa al reconocer que no convenía políticamente adelantar opinión sobre Nadine Heredia, investigada por el presunto delito de lavado de activos, como lo hizo hace algunos días.

“Podría ser una opinión académica que no convenía políticamente en el momento, puede ser. Yo no hago cálculos políticos simplemente era una opinión. Si es que me citan (Al Congreso) asistiré. Yo doy la cara”, sostuvo.

SEGURIDAD A JUECES

Sobre el plan que buscaría atentar contra la vida del juez Richard Concepción Carhuancho — titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria— Rodríguez explicó que hay un convenio firmado con el Ministerio del Interior y cada vez que ha habido denuncia contra peligro de jueces se ha solicitado seguridad. “Estamos seguros que se le dará la seguridad al juez Concepción Carhuancho”, puntualizó.

