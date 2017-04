Diethell Columbus: Mucho ruido y pocas nueces…

La semana pasada, el premier Zavala y sus ministros presentaron un proyecto de ley bajo la premisa “Reconstrucción Política, mejores autoridades para un nuevo país”. Según lo anunciado, el proyecto contiene varias propuestas sobre reforma política y electoral. No obstante, un parlamentario oficialista ha declarado que esta iniciativa recoge en un 80% lo ya trabajado por el Congreso de la República. ¿Duplicidad de funciones y de gasto?

Sin perjuicio de lo anterior, resulta paradójico que esta administración gubernamental anuncie que aportará a la reconstrucción de algo que ha desdeñado desde el principio de su gestión, siendo que, además, deviene en inverosímil que pretendan contribuir en un campo en el que han dado sobradas muestras de desconocimiento. Empero, en nuestro país todo es posible, ¿no?

Sugiero que revisen las lúcidas y nada lambisconas columnas de Erick Sablich y de Carlos Meléndez publicadas este fin de semana. En ellas se da cuenta de lo atolondrada y nada original que resulta la propuesta del Gobierno.

Por otra parte, esperemos que este proyecto de ley tenga una “fe de erratas” o “adenda”, pues si leemos con detenimiento lo enviado al Parlamento la semana pasada, no existe una sola línea sobre el retorno al sistema bicameral (diputados y senadores), como se anunció. No quisiera pensar que ahora la metodología del Gobierno es anunciar primero y luego trabajar la propuesta. Quizá por ahí se les traspapeló la segunda parte de su proyecto y no se dieron cuenta.

Aprovecho la oportunidad para honrar a todos los trabajadores de nuestro país en su día, sobre todo a aquellos funcionarios estatales que se “esforzaron” en replicar las propuestas ya elaboradas por otras entidades para que el Poder Ejecutivo pueda realizar su conferencia de prensa y presentar lo que sería “su proyecto reforma”. ¡Aplausos!