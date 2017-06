Diethell Columbus: ¿Atrapado y sin salida?

Tras los resultados de la primera vuelta, el antifujimorismo reestructuró su estrategia política en favor de Pedro Pablo Kuczynski, pese a que este no fue ni será su candidato o gobernante ideal.

Su lógica es sencilla: cualquiera antes que un Fujimori, así sea el “carnicero” de Madre Mía.

Acabada la segunda vuelta y no obstante que se logró el tan reclamado equilibrio de poderes, pareciera que los aliados coyunturales del gobierno no se quedaron tranquilos con los resultados, pues supongo les debe resultar indigerible que el fujimorismo los haya aplanado en la primera vuelta (quizá la sangre en el ojo no solo es cuestión naranja).

Lamentablemente para una administración políticamente endeble como esta, resulta casi imposible afrontar las vicisitudes que acarrea el ejercicio del poder y menos aún enfrentar a una oposición parlamentaria abrumadora.

Por ello, no les quedó de otra más que aliarse con el antifujimorismo para sostenerse como gobierno; con el alto costo que esta alianza implica.

Al parecer, este ‘anti’ no está dispuesto a permitir que el jefe de Estado y su gabinete empiecen a tomar decisiones (¡qué osadía!). Prueba de ello es la reacción de nuestra reserva moralina a consecuencia de un improbable indulto para Alberto Fujimori. Han convocado una marcha como muestra de rechazo y como una conminación al presidente de la República; es decir, o hace lo que queremos o te “movemos la calle”.

Hace unas semanas, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se quejaba de la conducta “abusiva” y “obstruccionista” del fujimorismo.

Espero que en estos días, con igual rigor, Zavala denuncie que quienes no fueron elegidos para cargo alguno pretenden desestabilizar al país si no hacen lo que ellos desean.

Ojalá que, con todo lo ocurrido, el presidente Kuczynski entienda por qué necesita de operadores políticos experimentados ¡ya!