La descentralización de la corrupción en el Perú [Análisis]

Los conflictos sociales recurrentemente ocupan los titulares de la sección de noticias regionales. Los gobiernos regionales, por su parte, son otra fuente de inestabilidad que se suele obviar. Una de las causas es la corrupción, tanto en gestiones regionales actuales como en las pasadas.

Cuando están por conocerse las implicancias del caso Lava Jato, es importante resaltar que, solo durante el 2016, cuatro ex gobernadores regionales y dos gobernadores regionales en funciones fueron recluidos en diversos establecimientos penitenciarios del país.

Todos los rincones

Desde el 2002, cuando se instalaron las autoridades regionales elegidas por el voto popular, han sido varios los gobiernos regionales que cambiaron de manos por acusaciones de corrupción o malos manejos. En tiempos más recientes, uno de los casos más notorios ha sido el de César Álvarez (Áncash). Pero no es el único.

Solo durante el 2016, ingresaron a penales seis ex gobernadores regionales. Cuando se quiere buscar un patrón geográfico, es posible constatar que la ubicación no es determinante. En el grupo de circunscripciones electorales que vieron a sus ex autoridades recluidas hay regiones costeñas (Callao y Tumbes), andinas (Áncash y Ayacucho) y amazónicas (Madre de Dios y Loreto).

Esta constatación hace también posible afirmar que la actividad económica –formal o informal– que prima en la región, y que ha puesto a disposición considerable cantidad de recursos económicos tampoco parece determinante. En el grupo están regiones que manejan mucho canon (Áncash, por ejemplo), con regiones que presentan limitados recursos (Tumbes o Ayacucho). También pertenecen a este grupo las alejadas –y descuidadas– regiones fronterizas (Madre de Dios y Tumbes) y una región que forma parte del núcleo urbano de la capital de la República (Callao).

Gobernadores en fuga

Entre los seis ex gobernadores regionales recluidos en penales en 2016, la mitad permaneció en la clandestinidad por un plazo bastante dilatado. Se trata de Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Gerardo Viñas (Tumbes) y José Luis Aguirre (Madre de Dios). La fuga de dos de los tres casos (Viñas y Aguirre) se prolongó por más de dos años.

Evitar las capturas debió haber significado, además de subterfugios legales, algún tipo de relación con efectivos policiales, operadores judiciales o poderes ilegales locales. No se explica de otra manera el que se haya logrado sortear las órdenes de detención y los esfuerzos por lograr ponerlos tras las rejas.

Balances

Uno de los aspectos que, sin duda, debe considerarse al evaluar el proceso de descentralización, que este año cumple tres lustros, es indagar si esta tuvo algún nivel de incidencia: si el desconcentrar poder también significó democratizar la corrupción.

Por otro lado, las recientes acusaciones en torno al caso Lava Jato brindan una oportunidad para conocer su impacto en los gobiernos subnacionales. Aunque quienes hoy purgan condena no necesariamente son parte de las redes que tendieron Odebrecht u otras empresas en las regiones, sí son patrones que deberían combatirse con todo rigor. De otra manera, la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia seguirá incrementándose.

Cifras

Este contenido fue elaborado exclusivamente para Perú21 por el grupo de análisis político 50+1.