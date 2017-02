David Waisman: "Alejandro Toledo traicionó al país"

Ivan Atilano @ivan_gav

David Waisman recuerda con tristeza que fue junto al ex jefe de Estado Alejandro Toledo con quien lideró la marcha de los 4 suyos, una manifestación multitudinaria contra la corrupción y dictadura que se vivió en el gobierno de Alberto Fujimori.

La decepción lo embarga porque es precisamente ese delito: corrupción, el que ahora mancha con tinta indeleble a su ex presidente, ya que Waisman ocupó la segunda vicepresidencia en el gobierno de Alejandro Toledo.

Como ha trascendido, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro recibió información de representantes de Odebrecht en Lima y de Jorge Barata, ex representante de la firma brasileña en el Perú, sobre el pago de US$20 millones a Alejandro Toledo para adjudicarse los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

De ese total, la Fiscalía ha rastreado depósitos por más de US$11 millones en las cuentas del empresario Josef Maiman, amigo cercano de Alejandro Toledo, en el Citibank en Londres, Inglaterra. La casa de Toledo en La Molina fue allanada este sábado por el Ministerio Público y la Policía.

¿Qué opina de las acusaciones de corrupción que representantes de Odebrecht han dado contra Alejandro Toledo?

Para mí esto es un impacto muy desagradable, muy doloroso, porque soy una persona que desde la fundación de Perú Posible he estado con Alejandro Toledo. Luchamos juntos contra la corrupción y contra una dictadura en la marcha de los 4 suyos. Enterarme de todo esto lo único que ha hecho es confirmar lo que yo ya sospechaba. Por eso es que fui el primero en renunciar al partido porque me di cuenta de que algo malo había. Lamentablemente así es yo me siento engañado, traicionado, por esta noticia; conmovido y asqueado por una persona que traicionó a los 30 millones de peruanos, a todo el país.

¿Cómo conoce a Alejandro Toledo?

Toledo me invita al partido después de que me escucha en una conferencia que di en un hotel de Chiclayo, en esos años en los que yo luchaba contra las medidas económicas que estaba dando Fujimori. Ahí me conoce. Me invita y yo decido participar en la política. Nos llevó a visitar el lugar donde vivió cuando fue niño: Cabana, Áncash. Fue muy conmovedor por que no había luz, agua ni desagüe, todo se iluminaba con velas. Era un lugar muy pobre, donde vivió con sus padres. Toledo nos cuenta su historia de como empezó como lustra botas y como logró estudiar en Estados Unidos. Que a partir de allí entraba en una lucha para sacar al país de una dictadura. Cómo no iba a creer yo en esa persona. Por eso lo apoyé como cualquier ser humano al que le cuentan esa historia. Cómo cree que me siento luego de tantos años de lucha, de arriesgar mi vida y la de mi familia.

¿Cómo queda el país con la situación que afronta Toledo?

No es solo por como ha terminado (Toledo), sino que está dañando la imagen del país. (Si es culpable) sería el segundo presidente preso. Todo un drama para el Perú.

Muchas voces señalan que Toledo iría a Israel para evitar ser extraditado ¿Qué opina de esa posibilidad?

Es una posibilidad bastante cercana porque Israel no tiene tratado de extradición con Perú. Además, allí aparece la figura de Eliane Karp con su doble nacionalidad (israelí y belga) y como esta casada con Toledo, él adquiere la nacionalidad de su esposa hasta que (el delito) prescriba. Porque estamos en la era de las prescripciones, sino mire lo que ha pasado con el caso Comunicore. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial?

¿Qué le diría a Alejandro Toledo?

Lo mínimo que le recomendaría es que venga y se ponga a derecho. Que enfrente las acusaciones y afronte las consecuencias de las decisiones que una persona toma en su vida. Lamentablemente, la historia nos ha enseñado que el dinero es muy tentador y corruptor. Que venga, que afronte y que enfrente. (Si Toledo es culpable) a partir del próximo año quedará grabado en la memoria de los peruanos como una persona con un número en el pecho.

