Daniel Urresti recibió críticas por calificar como 'explotación' el trabajar un 24 de diciembre

El ex ministro de Defensa Daniel Urresti fue criticado en Twitter por calificar como ‘explotación’ el trabajar un 24 de diciembre en una publicación de un reconocido periodista.

“Dice mucho de un ex nacionalista que crea que trabajar el 24 es explotación. Muchos lo hacemos. Muchos no tenemos su suerte ex ministro”, le respondió Jimmy Chinchay.

Tras esta publicación, el ex candidato presidencial Daniel Urresti aseguró que solo fue una broma, pero las críticas no se hicieron esperar.

Algunos usuarios se solidarizaron con el periodista y en otros casos aseguraron que el comentario de Daniel Urresti no fue con mala intención.

