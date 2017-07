Daniel Urresti asegura que entre Kenji y Keiko daría su voto al menor de los Fujimori

El ex ministro del Interior,Daniel Urresti , consideró que* Kenji Fujimori* está dando los pasos acertados en su carrera política e indicó que está demostrando “que es un nuevo tipo de fujimorismo”.

“Realmente a la pobre señora Keiko (Fujimori) le saca canas verdes (…) Si esto sigue así en 2021 va a ser interesante ver a dos hermanos Fujimori postulando para la presidencia”, afirmó.

Urresti manifestó que si los hijos de Alberto Fujimori postulan a la presidencia, su decisión está clara: “Yo voto por Kenji”. Además, comparó al parlamentario con el actor Luis Ángel Pinasco (Rulito), pues refirió que “no envejece” y “a todo el mundo le cae bien”.

Daniel Urresti consideró que está convencido de que Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron dinero de Odebrecht para la campaña de 2006 y 2011, y que parte de ese dinero lo gastaron en su propio beneficio.

“Los indicios, pruebas, están ahí, a la manos, entonces por qué no existe acusación todavía”, se preguntó.

Daniel Urresti también cuestionó que no se aplique el mismo sistema para el ex presidente Alan García, y la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori.

Te puede interesar