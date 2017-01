Daniel Salaverry: No veo por qué mi asesor debe dar un paso al costado

Fabiana Sanchez @Fabianasd

El congresista Daniel Salaverry , indicó que su asesor, Luis Fernando Calderón, no dará un paso renunciará a su cargo.

“Mientras cumpla con su trabajo, no veo por qué tiene que dar un paso al costado”, afirmó a Perú21.

Como se recuerda, a través de un informe periodístico se reveló que el asesor del fujimorista Daniel Salaverry es parte de una investigación fiscal por haber aprobado, presuntamente de manera irregular, una licitación a favor de la empresa DSB Constructores SAC, que hasta el 2015 pertenecía al parlamentario de Fuerza Popular.

Sobre este tema, el legislador aseguró que no le preocupa que su caso se llevado a la Comisión de Ética del Congreso.

“No creo que tengan mayor fundamento porque el caso fue archivado, pero si quieren investigar, no me preocupa. Soy transparente y no tengo nada que ocultar”, afirmó.

Asimismo, Daniel Salaverry expresó que para él este ya es un caso cerrado, por lo que afirmó que “ya no voy a ahondar más en el tema”.

EN ÉTICA

El presidente de la Comisión de Ética, Segundo Tapia, manifestó que esperarán hasta el 30 de enero, fecha en la que se reúne el grupo, para revisar si hay una denuncia contra su colega de bancada sobre este tema.

Recordó que si no existe denuncia, pueden hacerla de oficio desde la presidencia, no obstante, no afirmó, ni negó, si lo hará como cabeza de la comisión.

Ante esto, el también miembro del grupo, Yonhy Lescano, señaló que Tapia debe hacer la denuncia de oficio, tal y como lo ha hecho en otros casos.

“Es un comodón, cuando quiere hace la denuncia de oficio, cuando no, no lo hace. No digo que se haga una persecución contra Daniel Salaverry, pero al menos un proceso de indagación debe haber”, dijo a este medio.