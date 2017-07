Daniel Salaverry: "No bastan las credenciales profesionales para el cargo de contralor"

El vocero alterno de Fuerza Popular , Daniel Salaverry , reconoce las credenciales profesionales del candidato del Ejecutivo al cargo de contralor, Nelson Shack. Sin embargo, dice que tras lo ocurrido con Edgar Alarcón, la conducta moral y ética son factores fundamentales en la evaluación que debe hacer el Parlamento.

¿Cuál será la postura de *Fuerza Popular respecto de la nominación del economista Nelson Shack para contralor general?*

-La bancada todavía no definido el tema, habrá reunión el martes y probablemente ese día pongamos el tema en debate. Sin embargo, vemos que el señor Nelson Shack tiene credenciales profesionales importantes. A pesar de que ha estado más ligado al tema empresarial y ejecutivo y es especialista en asociaciones público-privadas (APP) y no necesariamente sobre mecanismos de control, tiene una trayectoria profesional importante. Recuerden que a Edgar Alarcón se le promovió por temas éticos, por su conducta moral y por no tener una intachable conducta moral. Es fundamental que se evalúe ese aspecto. No basta los pergaminos, maestrías y doctorados sino que quien lidere la Contraloría General tenga ningún tipo de cuestionamientos.

¿La conducta moral y ética es, entonces, un factor que pesará en la evaluación?

-Espero que sí porque de nada sirve tener un súper profesional si no tiene claro cuál es su línea de conducta.

Algunos de sus colegas han cuestionado que el Ejecutivo no haya presentado una terna de candidatos y haya optado por un solo postulante.

-La interpretación que hemos hecho, no solo Fuerza Popular sino también Víctor Andrés García Belaunde es que, al parecer, habría una estrategia del Ejecutivo para imponer al contralor al mandar una sola propuesta. Cuando se elige se evalúa y se tiene que hacer varias propuestas, no se trata de que el Congreso ratifique lo que el Ejecutivo ya decidió. La ley no dice eso sino que el Congreso designa. Hubiera sido mucho mejor que, por lo menos, el Ejecutivo presente una lista de tres, cuatro o cinco propuestas que permita evaluar cuál es el mejor candidato y el más idóneo.

¿Ud. se inclina porque la evaluación la haga el pleno de la Comisión Permanente o un subgrupo de trabajo?

-La decisión la tomará la Comisión Permanente. Obviamente puede encargarse a un grupo de trabajo que evalúe la trayectoria pero al presentar una sola propuesta se complican las cosas. ¿Qué pasaría si hubiera algún inconveniente? Todo queda en fojas cero.