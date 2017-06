Critican que Fiscalía utilice el informe del ex legislador Juan Pari

Luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayequ*e abriera una investigación a la adjudicación del *proyecto Olmos, a razón de un informe congresal emitido por la comisión que lideró el ex legislador Juan Pari, el abogado de Ollanta Humala, Santiago Gastañadui, criticó que se use un documento que el Congreso no aprobó.

“A nosotros nos sorprende porque el informe Pari nunca fue aprobado. Sería bueno que el Ministerio Público explique sobre qué bases está investigando”, dijo Gastañadui a Perú21, quien confirmó que Humala, citado como testigo, sí irá a brindar su declaración.

Por su parte, el vocero de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, aseguró que el mencionado documento erró al involucrar a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, debido a que el proyecto Olmos era de iniciativa regional.

“El proyecto Olmos fue una iniciativa privada que nació en el Gobierno Regional de Lambayeque. Pero que se investigue, él (García) de todas maneras colaborará”, aseguró el parlamentario.

Citaciones

Con relación a la naturaleza de la investigación que implica a los últimos tres jefes de Estado, Gastañadui y Velásquez coincidieron en que la Fiscalía no detalla las razones por las cuales estos son citados.“Entiendo que al presidente García se le está citando solo por haber sido jefe de Estado”, dijo Velásquez.

Por último, Gastañadui advirtió que hay una posible duplicidad al señalar que Olmos ya se encuentra comprendido en la investigación del caso Odebrecht, que actualmente lidera el fiscal Hamilton Castro.

Sabías que

El ex presidente Alan García ha sido citado para el próximo 18 de julio.

El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, dijo que este expondrá por videollamada desde EE.UU.

Perú21 intentó ubicar a Juan Pari para tener su versión, pero no tuvo éxito.