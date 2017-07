Convocan marcha contra posible indulto a Alberto Fujimori para este viernes

Las múltiples declaraciones del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indicando que evalúa la posibilidad de dar un indulto humanitario al ex mandatario preso, Alberto Fujimori, motivará al menos una movilización.

Hoy varias organizaciones sociales dieron una conferencia de prensa en la cual indicaron que marcharán en contra del indulto este viernes, a partir de las 6pm. La manifestación comenzará y terminará en la Plaza San Martín.

El recorrido será: Plaza San Martín – Av. Nicolás de Piérola (ex Av. Tacna) – Av. Garcilazo de la Vega (Ex. Av. Wilson) – Av. Paseo Colón – Vía Expresa Grau – Av. Abancay – Av. Nicolás de Piérola (ex. Av. Tacna) – Plaza San Martín.

Las organizaciones que se suman a la marcha son la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCDDHH), el colectivo Keiko No va, y en cuanto a universidades la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) y la Universidad Ruiz de Montoya.

En la conferencia de prensa del anuncio de la marcha estuvieron presentes, entre otros, los ex magistrados Avelino Guillén e Inés Tello, quienes colaboraron en la campaña electoral del presidente Kucyznski. Guillén advirtió que, de darse el indulto, el jefe de Estado estaría violando la ley.

