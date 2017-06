Contraloría auditará emisión de bonos para modernizar Talara

Pone la puntería en el MEF. El contralor Edgar Alarcón anunció que va a realizar una auditoría a la “operación de endeudamiento” por la emisión de bonos por US$2 mil millones para el proceso de modernización de la refinería de Talara.

El órgano de control había emitido antes un informe previo sobre la emisión de bonos soberanos que colocó el Ministerio de Economía en el mercado internacional.

Sin embargo, Edgar Alarcón advirtió la presencia de actos inusuales en la operación financiera. “En la emisión de los bonos para la modernización de Talara, el estructurador (operador) que inició el proceso fue cambiado y tenemos información de que se pagó una penalidad”, dijo a Perú21. Según el reporte de la Contraloría, intervino en la operación un asesor legal y cuatro asesores financieros, los cuales pusieron en el mercado internacional bonos para financiar la primera etapa de la refinería de Talara.

Alarcón destacó que entre los asesores financieros se encuentra un banco de inversión donde trabajó el ex ministro de Economía. “Llama la atención que un banco donde laboró el ex ministro Thorne haya participado de la operación y si ha habido un conflicto de intereses, lo tendré que denunciar”. Este diario buscó la versión de Thorne a través de su asesor, pero no hubo respuesta.

“Es importante identificar a los bancos y asesores legales y financieros que intervinieron. Se calcula la inversión para Talara es de US$6 mil millones y la comisión sería de 1.5%; quién lo cobra, quién lo aprueba, es un tema que vamos analizar”, sostuvo Edgar Alarcón.