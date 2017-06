Se defiende. Ante la subcomisión especial del Congreso que lo investiga y que evaluará su permanencia en el cargo, el contralor Edgar Alarcón negó que haya cometido alguna irregularidad y afirmó que, desde que fue designado como vicecontralor hasta marzo, compró ocho vehículos, sin fines de lucro, pero sí para “para mantener vigente el parque automotor”.

“Para precisar que los altos funcionarios son considerados el vicecontralor y el contralor, es decir que las cifras se consideran desde que soy vicecontralor”, afirmó en el subgrupo, presidido por Marco Arana (Frente Amplio).

Edgar Alarcón señaló que estas adquisiciones han sido para uso familiar, por lo que aseguró que no le generaron ninguna ganancia. “No me he dedicado a la compra y venta, han sido vehículos que ha estado usando la familia”, expresó.

Asimismo, reiteró que “no he violado mi propia ley”, pues aseguró que no ha ejercido actividades lucrativas.

Por otro lado, Edgar Alarcón volvió a indicar que él no grabó la conversación que tuvo con el ministro de Economía, Alfredo Thorne, e indicó que esa situación lo ha perjudicado.

