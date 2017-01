CNM no ratificó a Mariano Cucho como jefe de la ONPE por deficiencias en su gestión

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM ), presidido por el doctor Guido Águila Grados, notificó este martes a Mariano Cucho para exponerle las razones de su no ratificación en el cargo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión fue tomada luego de evaluar integralmente el desempeño del actual jefe de la ONPE desde el 25 de enero de 2013 hasta el 21 de diciembre de 2016.

Esto en concordancia con el escrito presentado el 04 de octubre de 2016, en el cual Mariano Cucho expresó su voluntad de continuar en el cargo por un periodo adicional.

Los motivos del Pleno del Consejo

En el Boletín Oficial de la Magistratura se señala que Mariano Cucho no cumplió con metas contempladas en su plan de trabajo, el cual le valió su nombramiento.

“El voto electrónico fue una de las principales aspiraciones que el evaluado propuso y formó parte de su informe de postulación y sirvió como uno de los indicadores favorables para su nombramiento (…) Sin embargo, la actuación del evaluado, solo ha generado desconfianza por los resultados que no han sido plenamente satisfactorios”, indicó.

Durante la gestión de Mariano Cucho se redujo a 19 los distritos en donde se aplicó el voto electrónico en las Elecciones Generales 2016. En el proceso electoral anterior hubo 30 distritos.

El Colegiado indicó también que en dichas elecciones se tuvo un número menor de mesas de sufragio y un menor número de miembros de mesa. Pese a esto, se incrementaron los contratos del personal en comparación al año 2011.

Según un informe de la Directora General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas se contrataron 10 mil personas más con relación al proceso electoral del 2011.

El CNM también hace alusión a informes y documentos de la Contraloría General de la República en los que se menciona que la ONPE no cumplió las metas presupuestales relacionadas al voto electrónico en el 2013.

La evaluación también contempló los cuestionamientos formulados por la ciudadanía a la labor del jefe de la ONPE, tales como que la oficina haya seleccionado como proveedora para el desarrollo del software del voto electrónico a una empresa que había fracasado en un proceso electoral llevado a cabo en Ecuador.

Al respecto, Mariano Cucho señaló que no tuvo conocimiento de lo señalado, lo que para el CNM evidencia falta de control y supervisión en contrataciones importantes de la entidad a su cargo.

El CNM manifestó también que hubo una falta de control sobre aquellos aspectos que ponen en tela de juicio la transparencia de la gestión de Mariano Cucho por un claro conflicto de interés en la designación de su Gerente de Informática, quien a la vez era el representante de una empresa proveedora de software para la ONPE.

Entre otras metas no cumplidas se consideró el hecho de no haber adquirido un local institucional y que la identificación biométrica de los adherentes, a fin de evitar las firmas falsas, se encuentre aún en la etapa de proyecto y no en ejecución. El jefe de la ONPE, Mariano Cucho, tiene cinco días hábiles para impugnar la decisión tomada por el Pleno del CNM.

