Congresistas cuestionan al presidente Kuczynski por hablar del indulto

Luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se refiriera nuevamente al tema del indulto al sentenciado ex mandatario Alberto Fujimori, señalando que “el tiempo de hacerlo es ahora”, legisladores de diversas bancadas cuestionaron sus declaraciones.

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra (FP), calificó de “insana” la actitud del jefe de Estado de volver a tocar el tema sin nada concreto.

“Si el mismo presidente no se toma en serio, yo no sé cómo esperar que no se use su nombre sin su consentimiento aparentemente, que se convoque al diálogo en su nombre, que se invoquen negociaciones terribles en su nombre. No sorprende”, afirmó.

En tanto, su colega de bancada Karla Schaefer le pidió “más seriedad” al tocar este tema. “Acá estamos hablando de una persona de avanzada edad”, subrayó.

En tanto, Mauricio Mulder (PAP), calificó de “torpeza” que el presidente Kuczynski vuelva a mencionar el indulto.

Por otro lado, la ex candidata presidencial Verónika Mendoza también le pidió al jefe de Estado “que deje de jugar con el tema”. Por su parte, organizaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Oficina en Washinton para Asuntos Latinoamericanos, también expresaron su preocupación por un posible indulto al ex presidente.

