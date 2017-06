Congresistas critican anuncio del contralor Edgar Alarcón

Luego de que el contralor Edgar Alarcón adelantara que halló “responsabilidades penales” en la compra de computadoras en el Ministerio de Educación, sin haber recibido aún los descargos de la titular de este sector, Marilú Martens, congresistas de diversas bancadas han expresado su rechazo al anuncio realizado por el jefe de la Contraloría General de la República.

“Con esto estamos viendo cómo el señor Alarcón declara impunemente y le hace mucho daño al país. Parece que se quiere llevar a todo el Consejo de Ministros”, expresó el vocero apristas Javier Velásquez Quesquén a Perú21.

Mientras tanto, el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce, se mostró más drástico el señalar que en dicho anunció Alarcón estaría violando la ley e incluso sugirió que la ministra Martens podría iniciar una denuncia fiscal en su contra por el adelanto de opinión.

“Esta es una muestra de la moral del contralor, quien quiere atacar al Gobierno violando la ley. Él no puede adelantar opinión en una investigación que no ha terminado. Esto ya no es relevante para el Congreso sino para la Fiscalía. Creo que la ministra no debe dejar pasar esto y debe formular una denuncia fiscal porque el contralor está violando la ley”, afirmó Bruce.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso, Rosa María Bartra, se mostró más cauta con relación al anuncio de Edgar Alarcón aunque precisó que ella es partidaria de los informes que incluyen los descargos de las personas denunciadas.

“Creo que hay temas que deben atenderse siguiendo el debido proceso. Desconozco los alcances de lo que vaya a presentar el contralor pero creo que sus informes deben tener los elementos de cargo y descargo”, puntualizó Bartra a este diario.

Cabe recordar que el contralor anunció un informe relacionado a compras en el sector Educación realizadas bajo la gestión de Jaime Saavedra. No obstante, Martens declaró que la Contraloría le dio hasta el miércoles 28 de junio como plazo para brindar sus descargos.

Perú21 intentó contactarse con el contralor Edgar Alarcón para recoger sus descargos a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto sin obtener respuesta.

