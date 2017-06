Congresista Patricia Donayre no acudió a cita para dar sus descargos

La congresista Patricia Donayre, quien afronta un proceso disciplinario en Fuerza Popular (FP) por su actitud frente al presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, durante el debate de la reforma electoral, no acudió ayer a dar sus descargos de lo ocurrido ante los miembros del grupo que la investiga.

A través de un escrito dirigido a Karina Beteta, Milagros Takayama y Víctor Albrecht, indicó que no se le notificó formalmente del inicio del proceso disciplinario y no le precisaron taxativamente y puntualmente “las conductas infractoras que se me imputan enmarcadas en las normas del Reglamento (de FP)”. Incluso, aseguró que le solicitó al vocero de la bancada, Luis Galarreta, una copia del mencionado reglamento, pero “no se me proporcionó”.

Por ello, sostiene que “se estaría atentando contra mi derecho a un debido proceso”. “En virtud de lo expuesto y ante la falta de garantías de un debido proceso, no asistiré a la citación de hoy (ayer)”, concluye en el documento.

Volverían a citarla

Ante este panorama, la comisión encargada de la investigación decidiría reprogramar la cita atendiendo las observaciones de Patricia Donayre.

El congresista Héctor Becerril sostuvo que “lo importante es escucharla”. “Si ella ha presentado algún documento por alguna atingencia, creo que seguramente se le volverá a citar para que dé sus descargos. Yo sigo sosteniendo lo mismo, que la comisión debía decidir y el grupo que ella dirigió ya había culminado su trabajo”, sostuvo.

Al ser consultado si debería ser declarada en rebeldía, señaló que no es necesario.

El vocero de la bancada, Luis Galarreta, no quiso abordar el tema. En conversación con Perú21, dijo que este asunto lo manejan únicamente los miembros de la comisión de régimen disciplinario. No aclaró si, como señala Donayre, no le entregó el reglamento para que lo lea.