Congresista fujimorista compartió 'meme' que insinúa que los LGBTI causaron 'el diluvio universal'

El congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Gonzáles Ardiles, reafirmó su opinión sobre la comunidad LGTBI a través de una polémica imagen que señala a los homosexuales como la causa del ‘diluvio universal’.

La foto hace referencia a la historia del arca de Noé y a un pasaje de la Biblia, que dice: “y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío”.

El ‘meme’, publicado en Twitter, compara al arcoíris – símbolo del pacto con Dios después del diluvio – con la bandera del orgullo LGTBI, que representa a quienes (según el gráfico) fueron la causa del desastre natural.

En diálogo con Perú21, Gonzáles Ardiles descartó que se trate de un ataque a la comunidad LGTBI y sostuvo que ejerció su derecho a la libertad de expresión.

“Es un tema de cada uno. Es un tema de libertad de opinión. Yo nunca he insultado, tengo casi doce meses en el Congreso y nunca he insultado a nadie. Puedo tener diferencias pero nunca he insultado. Así como me piden que sea tolerante yo le pido a la gente que sea tolerante con lo que yo pienso”, manifestó el actual presidente de la Comisión de Ética del Congreso.

► Fujimorista Juan Carlos González es el nuevo presidente de la Comisión de Ética

El parlamentario, miembro de la Comunidad Cristiana Agua Viva, dijo que si bien él apuesta por la defensa de la vida y el familia, su formación le impide agredir a alguien.

“Es mi forma de pensar. Me imagino que hay personas que piensan diferente a mi y tienen el derecho a pensar diferente a mí. Yo no voy a responder con insultos o con diatribas que no son correctas, voy a guardar silencio. No porque sea cobarde sino porque voy a ser prudente. Si la gente piensa diferente a mi que bueno, significa que la democracia funciona”, afirmó.

Así mismo, agregó que no está en contra de personas, sino de doctrinas que son ajenas a su forma de concebir el mundo.

“Todos somos peruanos, acá no se trata que somos uno contra otros, yo respeto el derecho (a la libertad de expresión) de ellos (los LGTBI) pero que ellos también respeten el nuestro”, declaró.

Con respecto a la ‘Marcha del Orgullo LGTBI’ que se realizó el día de ayer, el congresista afirmó que le hubiera gustado que la prensa le dé igual cobertura a eventos pro vida y pro familia. Además, se mostró a favor que exista este tipo de iniciativas por parte de la ciudadanía.

“Las manifestaciones (‘Con mis hijos no te metas’ y la ‘Marcha del Orgullo LGBTI) no son violentas. Aquí no se trata de dos bandos que se van a agarrar a pedradas. Son marchas pacíficas, uno que otro se exalta pero no son todos. Yo creo que la gente se porta bien y defiende sus creencias y su forma de ser”, puntualizó.

Te puede interesar