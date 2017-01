Congresista Carlos Bruce afronta nueva denuncia ante el Congreso

Fabiola Valle @valmenfa

Una más. La congresista Tamar Arimborgo denunció al legislador oficialista Carlos Bruce, ante la presidencia del Congreso, que encabeza Luz Salgado, por los presuntos delitos de peculado doloso y patrocinio ilegal.

En diálogo con Perú21, la parlamentaria fujimorista explicó que hoy 12 de enero tomó esta decisión debido a que, en diciembre pasado, Bruce envió un oficio al jefe de la Región Policial Lima, general Hugo Begazo, solicitándole que “disponga apoyo policial y vehículos” para la inauguración de su restaurante La Trastienda, ubicado en el complejo Bordemar, en la playa Las Cascadas, en Barranco.

En el oficio Nº0047-2016, el parlamentario de Peruanos por el Kambio señaló que de esta manera se busca “garantizar la seguridad de las personalidades que asistirán” a dicha inauguración.

En diciembre pasado, Bruce también fue acusado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora fujimorista Karina Beteta, por el mencionado caso.

La Comisión de Ética del Congreso también ha recibido denuncias contra Carlos Bruce tras conocerse que pidió, a través de un oficio con papel membretado del Congreso, apoyo de personal policial y vehículos para la inauguración de su restaurante.

Tras los cuestionamientos, en esa ocasión, el vocero oficialista reconoció su error: “Al final hay que afrontar, lo que haya que afrontar. Yo continúo haciendo mi trabajo. Lo que no voy a hacer, ante el error cometido, es cortarme las venas y desangrarme públicamente. Eso no me pida que haga. Pedí disculpas (…) No voy a dejar de trabajar por el país y por mis electores”.

“La denuncia me da risa”

Peru21 se comunicó con el congresista, Carlos Bruce y su respuesta a la denuncia fue que le causaba risa.

El legislador calificó a la congresista Tamar Arimborgo como “ignorante”, por presentar dicha denuncia ante la presidencia del Congreso de la República.

“No existe el delito de patrocinio doloso, eso sería solo si el servicio se brindó, pero no se brindó. Es irregular (el proceso) porque la presidencia del Congreso no es la fiscalía (…)”, sostuvo el parlamentario.

“Esta denuncia me causa mucha risa porque las intenciones son más que obvias. Es una maniobra muy burda. La persona que ha presentado esa denuncia es una ignorante, y sus motivaciones están clarísimas. Las otras denuncias las tomo en serio y las voy a afrontar, pero esta no me preocupa en lo absoluto”, aseveró el congresista oficialista.