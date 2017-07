Cipriani lamenta "chantaje" a PPK por indulto a Alberto Fujimori

El cardenal Juan Luis Cipriani lamentó que un sector de la ciudadanía ejerza una “especie de chantaje” sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar el otorgamiento de un indulto al ex presidente Alberto Fujimori .

En su programa radial ‘Diálogo de Fe’ de RPP, el arzobispo de Lima sostuvo que no se puede seguir “pautas políticas” cuando se trata del otorgamiento de “una gracia, un favor, una indulgencia”.

“En este momento hay una corriente negativa, (…) esta especie de chantaje de salir y protestar; es como un enfermo que lo van a operar y hay huelga afuera para que no lo operen”, comentó.

Cipriani agregó que será el presidente “Kuczynski” quien finalmente decidirá si ejerce o no esa prerrogativa. “Es dueño de sus valentías y temores, no es cuestión de qué dicen las encuestas. (El presidente) quiere saber su situación de salud (de Fujimori), es respetable.

Añadió que tanto el jefe de Estado “tiene buen corazón” y ve la “situación penosa” que se atraviesa en la cárcel.

“ ¿Toda esta gente no puede acabar sus días con un trato más humano? Me da mucha pena cómo se vuelven a encrispar los odios y los anticuerpos, no es ni cristiano ni peruano. Los peruanos no tenemos por qué aceptar exclusiones de unos grupos y de otros”, concluyó.

