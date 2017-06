Cipriani afirma que ha fracasado el "diálogo y entendimiento" entre Keiko Fujimori y Kuczynski

A seis meses del encuentro que promovió entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori , el cardenal Juan Luis Cipriani calificó como un “fracaso el diálogo y el entendimiento” entre las fuerzas políticas y añadió que ha habido un retroceso en este acercamiento.

“Yo creo que es un fracaso el tal diálogo y entendimiento, lo vemos en los diarios. Tampoco soy yo una especie de comodín que cada vez que hay un problema tengo que entrar a tallar, no me parece. No soy la persona ni es la iglesia la que tiene que estar arreglando situaciones políticas”, manifestó.

En su programa sabatino “Diálogos de Fe”, que se transmite por RPP, el arzobispo de Lima comentó que “es evidente” que a lo largo de las últimas semanas ha habido “muchos errores, muchas palabras que no se deben decir, muchas situaciones que no se deben dar y se dan”.

“ AUDIO ES ILÍCITO ”

Cipriani comentó también la difusión del audio de la reunión del contralor general*Édgar Alarcón* y el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y que ha colocado a este último en una posición delicada.

En ese contexto, se mostró contrariado porque nadie haya cuestionado la procedencia ilícita del audio que, recordó, constituye un delito.

“Hay algo que a mí me ha golpeado mucho las semanas pasadas: ha habido un delito, un audio logrado de manera ilícita y a nadie le importa. Mañana te robas un millón, pero si no se dan cuenta… Hay un audio que ha generado un problema político inmenso y nadie se detiene a decir: ‘esto no es una prueba’”, comentó.

Y prosiguió diciendo: “Si es así rompemos toda posibilidad de convivencia pacífica, nos vamos a grabar unos a otros el día entero vamos a ser unos mentirosos profesionales y unos hipócritas porque veremos cómo tienen una cara cuando conversan en privado y otra cuando conversan en publico”.

