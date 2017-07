Christian Salas calificó como "hecho histórico" la decisión de juez Concepción

Tras el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien determinara 18 meses de prisión preventiva contra la ex pareja presidencial conformada por Ollanta Humala y Nadine Heredia , el ex procurador Christian Salas consideró esta decisión como un “hecho histórico”.

“Es una medida que se veía a venir. Sin embargo, dijo que la defensa podría cuestionar la resolución del juez no en relación de los medios probatorios y de los delitos sino en la ausencia de justificación del peligro procesal”, sostuvo a Perú21.

Al respecto, Salas explicó que en el caso del ex mandatario Ollanta Humala se ha sustentado el peligro procesal como datos nuevos los audios de la supuesta compra de testigos en el caso Madre Mía entre otros puntos pero en el caso de Heredia no hay elementos que justifique la variación de su medida de comparecencia por la de prisión. Por ello, la ex defensa del Estado considera que el día de la apelación Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama, se enfoque en ese punto débil para favorecerla.

Agregó que no hay ninguna persecución política como señalan las defensas de Humala y Heredia.

