César San Martín: 'Fallo en caso Madre Mía no fue fraudulento'

Esta semana se revelaron los audios en los cuales se confirmaría el pago a testigos del caso Madre Mía, en el que se investigó al ex presidente Ollanta Humala. Tras esa revelación el juez César San Martín defendió su fallo en el caso.

[Ollanta Humala: Mira aquí el video en donde se pagó sobornos en caso Madre Mía]

“Han declarado 78 personas (en el caso), ha habido múltiples pericias. Es un caso que demoró años y no creo que alguien pueda decir que ese proceso es fraudulento y que se creó con la expresa voluntad de liberar a un pretendiente a la presidencia en ese momento, porque ojo estamos hablando del 2009”, sostuvo San Martín a la prensa.

[Ollanta Humala: Todo lo que debes saber sobre el caso Madre Mía]

Asimismo, el juez indicó que cuando el caso esta abierto no se tenía los audios: “Esa información no la teníamos, nadie la tenía”. Además, reiteró que los audios no hacen que el fallo sea fraudulento.

Respecto a la posibilidad de reabrir el caso, el juez comentó que “en los casos de lesa humanidad siempre se sostiene la posibilidad de reabrir una causa por derechos humanos”. Sin embargo recalcó que siempre y cuando se pueda comprobar que el proceso fue fraudulento.

Finalmente, San Martín dijo que deja a debate de los juristas si los audios invalidan su fallo: “¿Esa prueba hace el proceso fraudulento? Unos pueden decir que sí y otros que no, lo dejo al debate de los juristas. No fijo posición”.

Te puede interesar

PPK sobre Ollanta Humala y Madre Mía: "Ese es un tema que está en manos de la Fiscalía" https://t.co/mJdWwKoY9F pic.twitter.com/bpoRZ0WMrX — Diario Perú21 (@peru21noticias) 28 de abril de 2017