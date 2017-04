Le sobra la plata. La popularidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda, podría sufrir otro revés en sus índices de popularidad tras revelarse que su gestión avaló la contratación de servicios legales por S/72,360 soles para defender a Gisella Zegarra, ex gerenta de Promoción de la Inversión Privada de la comuna.

El caso no tendría nada de irregular si no fuera porque Zegarra es investigada por supuestamente haber impedido que se ejecute el proyecto Río Verde cuando Castañeda aún no asumía funciones de burgomaestre. Cabe recordar que Idl-Reporteros informó que la citada ex funcionaria habría negociado con el ejecutivo de la empresa brasileña OAS, Léo Pinheiro, la anulación del citado proyecto. Eso ocurrió en el 2014, antes de que el burgomaestres asumo su tercer periodo.

Actualmente, la Fiscalía investiga a Zegarra por la firma del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla en el año 2009, pues en ese año se desempeñaba como gerente de Promoción de la Inversión Privada del municipio.

El portal Útero.pe difundió los términos del contrato de asesoría legal. El servicio fue suscrito por el subgerente de Logística de la Municipalidad de Lima, José Ignacio Arce.

Justifica el servicio

“El proceso tiene como objeto la contratación de la defensa legal solicitada por Giselle Zegarra, respecto a la investigación preparatoria que se sigue bajo el caso N°128-2015, ante la 1° Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio en agravio del Estado”, señala el documento.

A través de un comunicado, la comuna justificó el servicio alegando que según la Ley del Servicio Civil, le confiere ese derecho tanto a trabajadores como a ex servidores.

No obstante, el regidor Hernán Núñez advirtió que el servicio no procedería pues Zegarra no era funcionaria cuando se contactó con el mencionado ejecutivo brasileño.

En la publicación de octubre de 2016, IDL Reporteros dio a conocer los mensajes vía Whatsapp entre la citada funcionaria y Pinheiro, en la cual ella sugiere que no se firme el contrato Río Verde a pedido de Castañeda. Posteriormente el dinero de ese proyecto fue utilizado en la construcción del by pass de la avenida 28 de julio.

