“No hemos recibido fondos ilegales de Odebrecht”, recuerda lo dicho por Ollanta Humala

Fabiola Valle @valmenfa

Fabiana Sanchez @Fabianasd

Las declaraciones vertidas en esta nota, las dio Ollanta Humala el 25 de febrero del 2017, pero se pone nuevamente en circulación tras la confirmación de Marcelo Odebrecht, ex dueño de la empresa brasileña, de entregar US$3 millones al ex mandatario para financiar su campaña presidencial.

[NOTA ORIGINAL]

Tras la declaración de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, sobre la entrega de US$3 millones a Nadine Heredia para la campaña del Partido Nacionalista Peruano, el ex presidente Ollanta Humala, al mismo estilo de su esposa y utilizando las mismas palabras, rechazó lo dicho por el empresario.

Al salir de su casa de Surco, dijo que no “reconocemos como ciertas las declaraciones” de Barata. Cabe recordar que, en setiembre de 2015, Heredia negó que las agendas que la Fiscalía le atribuía como suyas fueran de su propiedad. “Me reafirmo, no reconozco las agendas, no es mi letra”, dijo en aquella ocasión.

Ollanta Humala declaró desde su vehículo, en el que iba también Heredia. Pero a diferencia de él, la ex primera dama se mantuvo en silencio.

El líder nacionalista dijo que “todo lo que diga un aspirante a colaborador eficaz debe ser corroborado plenamente”.

“La carga de la prueba corresponde a quien aspira a colaborador eficaz (…) Tenemos más de 10 años en procesos de investigaciones y hemos visto a muchos aspirantes a colaboradores eficaces. Por eso es importante que esto se lleve con ponderación y sensatez”, comentó Humala Tasso”.

El ex mandatario insistió en que tanto él como su esposa Nadine Heredia no “hemos recibido fondos ilegales de Odebrecht”.

“Nos ratificamos en nuestra rendición de cuentas que hemos hecho a la ONPE, tanto en 2006 como en 2010-2011. Estamos tranquilos”, dijo.

En otro momento, Humala no precisó si llegó a reunirse durante la campaña de 2011 en su vivienda de la Av. Armendáriz (Miraflores) con Jorge Barata, entonces hombre fuerte de Odebrecht en Perú y quien manifestó a la Fiscalía que en ese local entregaba dinero en efectivo a Nadine Heredia.

“El departamento de Armendáriz sirvió de local de campaña. Allí funcionaba la comisión política (del partido). No recuerdo si fue este señor (Jorge Barata) o no, pero reuniones con empresarios se han hecho y con diferentes personalidades”, explicó el líder del Partido Nacionalista.

La posición de Humala se dio un día después de que el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, justificara la revelación de Barata al sostener que se trata de un aporte para la campaña a solicitud del PT de Brasil. “Esos aportes de corte político no se han efectuado para un proyecto, no es un asunto vinculado a una obra o un tema de corrupción”, señaló Pedraza.

Lavado de activos

En declaraciones a Perú21, el ex fiscal Avelino Guillén consideró que la investigación a Heredia tiene que realizarse por lavado de activos, porque los US$3 millones que habría entregado Barata a la firma de Brasil tendrían procedencia ilícita. “Según lo declarado por Barata, el dinero que se le entregó a Heredia provenía de la División de Operaciones Estructurales. Es decir, de la oficina para pagar los sobornos a diferentes autoridades y líderes políticos”, sostuvo.

Agregó que se trataría de una “coima adelantada en relación al proyecto Gasoducto del Sur”.

El ex procurador Christian Salas coincidió en que se debe investigar a la esposa del ex gobernante por lavado de activos y en un futuro ampliar la denuncia por colusión.

“Estaríamos ante un grupo de empresas brasileñas que se constituyeron en organización criminal y buscaron llegar a las más altas esferas del poder para obtener obras millonarias. Todo ello a través de sobornos directos (coimas, como el caso Toledo) o sobornos maquillados (aporte a campañas políticas)”, sostuvo a este diario.

Nadine Heredia deberá ir a comisión Lava Jato

El vicepresidente de la comisión Lava Jato, Jorge Castro, anunció que solicitará que la ex primera dama, Nadine Heredia, asista la próxima semana a una sesión del grupo.

“Tiene que ir lo más pronto posible, porque el caso se ha extendido y la gente está preocupada por lo que vaya a suceder”, afirmó a este diario. Añadió que también se debe adelantar la citación para el ex presidente Humala, a quien estarían convocando a más tardar para la primera quincena de marzo.

En tanto, Mauricio Mulder señaló que la Fiscalía debe adelantar el pedido de prisión preventiva para la ex pareja presidencial, “porque hay un peligro de fuga. Él dijo que todo lo que estaba escrito en la agenda fue su responsabilidad”.