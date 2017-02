Jessica Tejada, pareja del ex viceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba, llegó a Lima para responder a la fiscalía por el delito de lavado de activos.

A la ex voleibolista se le atribuye haber sido beneficiada por el ex viceministro aprista a través de una cuenta off shore, donde se habrían depositado las coimas de Odebrecht.

Jessica Tejada no tiene orden de captura, pero el fiscal Hamilton Castro quiere establecer para ella 18 meses de prisión preventiva.

La fiscalía ha convocado una audiencia para el día sábado a las 9 de la mañana, con el objetivo de determinar su futuro.

Jorge Cuba y Jessica Tejada salieron del país el 24 de diciembre pasado, dos días después de que Odebrecht reconoció haber pagado sobornos de hasta 29 millones para conseguir la adjudicación de obras en el Perú.

DATO

Son ocho millones de dólares los que se creen que Odebrecht depositó a Jorge Cuba para conseguir la adjudicación de obras en nuestro país.