El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, reiteró este domingo que no aceptarán ningún tipo de presión política en las investigaciones por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Aseguró que los fiscales a cargo de las pesquisas, que incluyen los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), realizan un trabajo “prudente, firme y objetivo”.

Pablo Sánchez precisó, a la agencia Andina, que a medida que avancen las indagaciones se conocerá quiénes son los funcionarios y autoridades de los tres anteriores gobiernos implicados en el caso Odebrecht.

“Eso en su momento se sabrá, pero yo no tengo los nombres. No miento, digo la verdad. Hay que esperar que la investigación avance. Es una investigación firme y segura. En su momento se sabrá todo (…). No hay ninguna presión política, no la vamos a aceptar”, insistió.