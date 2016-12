Caso Odebrecht: Exgerente Jorge Barata será citado por la comisión Lava Jato

El exgerente y máximo representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique Simoes Barata, será citado próximamente por la comisión que investiga el caso Lava Jato.

Así lo informó a Perú21 el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), quien aseguró que Barata es una “pieza clave” en esta investigación por la información de primera mano que maneja.

Barata, trascendió, se encuentra en Brasil, pero el legislador acciopopulista indicó que ello no sería obstáculo para entrevistarlo en forma grupal viajando a ese país o a través de otras vías.

García Belaunde recordó que Barata reveló ante el grupo de trabajo de Juan Pari (presidente de la comisión Lava Jato en la gestión congresal pasada) que en el 2011 se reunió con los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala con el fin de evaluar las condiciones que ofrecían los citados con respecto a la inversión privada.

En aquella ocasión, recordó el legislador, el ejecutivo dijo que se había reunido con los candidatos que estaban favoritos “cuatro o cinco” veces.

Cabe precisar que el nombre de Simoes Barata está consignado en las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia y, por este motivo, el fiscal Germán Juárez solicitó información a las autoridades brasileras para incorporarla en la investigación.

Además, Barata, mano derecha del empresario Marcelo Odebrecht –condenado a 19 años de prisión por corrupción–, es uno de los 77 ejecutivos de Odebrecht que se ha acogido al acuerdo de delación premiada con la Fiscalía de Brasil.

En otro momento, García Belaunde consideró que se debe levantar el secreto bancario de los implicados para saber si hubo un manejo irregular del dinero.

De otro lado, una fuente de la Fiscalía indicó a Perú21 que la información que está llegando de Brasil y Suiza al Ministerio Público está siendo derivada a los fiscales de Lavado de Activos y Anticorrupción.

ACUERDO CON JUSTICIA

Este diario trató de comunicarse con la empresa Odebrecht, pero no obtuvimos respuesta.

No obstante, según un cable de la agencia AFP, Odebrecht estaría está dispuesta a firmar un acuerdo con la justicia en Perú, tal como lo hizo en EE.UU., y así poder seguir con sus actividades en el país.

“Basados en la experiencia que tuvimos en países como Estados Unidos, Brasil y Suiza, reconocemos la importancia del uso de mecanismos de cooperación con la justicia, buscando reparar daños”, dijo el representante de la firma en Lima, Mauricio Cruz, en un comunicado a sus empleados, según cita la agencia.

Fiscalía realizará anuncios este lunes

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones, Alonso Peña; y el fiscal Anticorrupción, Hamilton Castro, realizarán este lunes un pronunciamiento sobre los últimos acontecimientos referidos al caso Odebrecht.

El titular del Ministerio Público podría anunciar formalmente al equipo especial que estará a cargo del caso Lava Jato.

Cabe recordar que el último viernes la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, dijo que el titular del Ministerio Público tenía información sobre el caso. “Pero por la confidencialidad que ellos han firmado es imposible que puedan decirnos nada”, dijo al programa Todo se sabe.

Barata tiene información valiosa

El ex representante de Odebrecht en Perú Jorge Barata ya brindó su manifestación ante la comisión Lava Jato, que presidía el congresista Juan Pari, y en ese momento negó todo tipo de ilícitos. Sin embargo, luego de los hechos suscitados en los últimos tiempos, como el reconocimiento de Odebrecht en el pago de U$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos, él podría brindar otro tipo de información. Tengo entendido que se encuentra en Brasil y podría dar su manifestación en ese país, porque me imagino que él va a priorizar su testimonio allá pues de eso dependería que lo exoneren de responsabilidad o le atenúen la pena. Él preferirá declarar en su país antes que venir a declarar en el Congreso de un país que no es el suyo. Sería ideal que él declare en Perú porque maneja información de primera mano. Él debe saber cómo se realizaron las transacciones en el Perú y el manejo de probables sobornos, debido a que era el gestor de contratos y adendas para sus negocios.

