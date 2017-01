Caso Odebrecht: Dos ex funcionarios del Metro de Lima salieron del país

El ex viceministro Jorge Cuba no fue el único ex funcionario relacionado a la Línea 1 del Metro de Lima que abandonó el país luego que Odebrecht reveló a la Justicia de Estados Unidos que pagó US$29 millones en coimas en el Perú, entre el 2004 y el 2015.

Además, Odebrecht reconoció ante el Ministerio Público que pagó US$8’100,000 en sobornos por las obras del Metro de Lima y que estas fueron entregadas de forma escalonada.

Santiago Chau Novoa formó parte del comité especial para la Línea del Metro de Lima – Tramo 1 y, según confirmó una fuente de Migraciones a Perú21, abandonó el país el 28 de diciembre del año pasado y se dirigió a Estados Unidos.

La otra persona que alistó maletas fue Mariella Huerta Minaya, presidenta del comité especial para el Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, quien viajó a Panamá el último 3 de enero.

Recordemos, que Edwin Luyo, quien es acusado de recibir US$500 mil para favorecer a Odebrecht y que afronta 18 meses de prisión preventiva, también formó parte del mismo comité especial que presidió Huerta Minaya.

La defensa de Luyo dijo, durante la audiencia de prisión preventiva, sobre su patrocinado que “él solo no tuvo el poder de decisión” para favorecer a Odebrecht en la licitación de la obra de transporte.

Cabe recordar, que Migraciones informó el último sábado que no han recibido “comunicación alguna sobre el impedimento de salida de personas vinculadas a la investigación” por los pagos corruptos de Odebrecht.

