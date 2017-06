Caso Ecoteva: Prisión preventiva de Alejandro Toledo y Eliane Karp quedó al voto

En unas 72 horas, el Poder Judicial confirmará si es que se otorga prisión preventiva por 18 meses a Alejandro Toledo y Eliane Karp por el caso Ecoteva.

Tras escuchar los alegatos del representante del Ministerio Público y de la defensa de la familia Toledo-Karp, la Cuarta Sala Penal Superior de Lima, que preside, la jueza anticorrupción Dennis Baca, dejó al voto la apelación de la defensa del ex presidente y de la ex primera dama, ambos investigados por el presunto delito de lavado de activos. La medida también alcanza a los investigados Avi Dan On y a Josef Maiman.

Para el fiscal superior Rafael Vela es importante que sean procesados en prisión debido a que están realizando “maniobras” para poner trabajas en la investigación al saber que el proceso ya está por concluir. Agregó que no hay voluntad de los investigados, por el presunto delito de lavado de activos, de colaborar con la investigación en curso debido a que se encuentran prófugos.

Mientras que para Roberto Su, abogado de Toledo, consideró que los argumentos del fiscal Vela no son suficientes para exigir una prisión preventiva.

En esa línea, Heriberto Benítez, defensa de Karp, dijo que el hecho de que la ex primera dama y su esposo se encuentren fuera del país no es una razón para dar prisión preventiva.

Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que el dinero de las cuentas de Ecoteva encontradas en Costa Rica tendría su origen en los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht y con esa plata se compraron dos inmuebles en Lima y se pagaron las hipotecas de las casas del ex mandatario.

Cabe recordar que sobre Toledo pesar dos órdenes de prisión preventiva una por el caso Toledo y la otra por Odebrecht. El ex jefe de Estado se encuentra en Estados Unidos.

