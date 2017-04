Caso Ecoteva: Poder Judicial define hoy prisión preventiva contra Alejandro Toledo y Eliane Karp

A miles de kilómetros de distancia, en los Estados Unidos, el ex presidente de la República Alejandro Toledo Manrique estará pendiente de lo que se resuelva hoy, desde las 4 de la tarde, en el 16 Juzgado Penal de Lima, que deberá definir el pedido del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Ecoteva.

La solicitud presentada por la fiscal de este caso, Rosana Villar, responde al presunto delito de lavado de activos e incluye a la ex primera dama Eliane Karp, al empresario israelí Josef Maiman y al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante la gestión de Alejandro Toledo, Avi Dan On.

Cabe recordar que contra el ex presidente de la República existe ya una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. A Toledo se le acusa de haber recibido US$20 millones por parte de la constructora brasileña como soborno para la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

Para efectos del caso Ecoteva, durante las audiencias realizadas en el Poder Judicial, la fiscal Villar argumentó que existe un peligro procesal para eludir la justicia. Esto debido a que tanto Toledo como su esposa se encuentran actualmente en los Estados Unidos.

Villar incluyó en su sustentación las declaraciones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en el Perú, sobre los presuntos sobornos a Toledo.

posturas

El actual congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) y ex dirigente de Perú Posible, Juan Sheput, cuestionó que el ex jefe de Estado no se encuentre en el Perú para afrontar de manera directa las acusaciones en su contra, tanto para el caso Ecoteva como para las investigaciones por Odebrecht.

“Lamento que no enfrente, como corresponde, a la justicia acá en el país. Creo que una persona que tuvo el honor de ser presidente de la República tiene que enfrentar las acusaciones de manera digna. Debe evitar el refugio en el extranjero”, puntualizó el legislador.

Para el congresista, los actores políticos del Gobierno deben cuidarse de atribuir delitos al fundador de Perú Posible en sus declaraciones.

“Si lo hacemos, le daremos el argumento perfecto para ampararse en la persecución política”, advirtió Sheput.

Por su parte, el abogado del ex mandatario en el caso Ecoteva, Roberto Su, rechazó los argumentos esgrimidos por la fiscal Villar para sustentar su pedido de prisión preventiva.

“La fiscal hace referencia a un peligro procesal que no existe. No hay nada que se pueda cuestionar porque el señor Toledo Manrique ha tenido una participación amplia durante todo el proceso”, declaró a Perú21 el abogado.

Su, además, acusó a Villar de copiar los argumentos usados por el juez Richard Concepción Carhuancho –quien dictó prisión para Toledo por el caso Odebrecht– para pedir la modificación de la comparecencia por la de encarcelamiento en el caso Ecoteva.

La historia del caso

Cabe recordar que este caso nació en 2013 a partir del descubrimiento de una serie de compras de inmuebles costosos por parte de la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica, por la suegra del ex mandatario, Eva Fernenbug.

Aunque en un principio Toledo defendió a la madre de su esposa asegurando que las compras se pagaron con una indemnización a los judíos sobrevivientes del Holocausto, luego se descubrió que se hizo a través de un préstamo del Scotiabank de Costa Rica, deuda que fue rápidamente abonada y que despertó las sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera en Perú.

La tesis que maneja la Fiscalía es que la compra de estos inmuebles se dio con dinero proveniente de presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Toledo, entre los años 2001 y 2006. Los otros tres involucrados: Karp, Maiman y Dan On, serían acusados como coautores del delito de lavado de activos.

“No hay pedido de extradición”

El titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, habló sobre el caso Ecoteva y la situación del ex presidente de la República Alejandro Toledo. Él detalló que en relación a este asunto todavía no existe un proceso de extradición contra el ex jefe de Estado, quien actualmente reside en los Estados Unidos.

Según explicó el presidente del PJ, contra el ex mandatario aún se tendrá que resolver un pedido de detención. Una vez completado este trámite, y en caso de que la solicitud de apresamiento proceda, recién ahí su institución podrá iniciar un pedido de extradición ante la justicia norteamericana. Todo esto, cabe recordar, para efectos del caso Ecoteva.

“Debe quedar claro, todavía no está en marcha la extradición. Es el pedido de una detención para recién comenzar el trámite de extradición, pero mientras no lo ubiquen y no lo detengan, el proceso de extradición no se va a activar”, manifestó Rodríguez.

Por otro lado, con relación a las denuncias por sobornos de Odebrecht, el titular del Poder Judicial puntualizó que ningún juez de la Sala Penal Nacional tiene por ahora el caso, añadiendo que esto aún se encuentra en manos del Ministerio Público.

Sin embargo, en relación al caso Ecoteva, Rodríguez aclaró que el juez destinado a este caso es Abel Concha, quien por estos días se encuentra de licencia en su cargo. Mientras esta dure, las decisiones recaerán en manos del magistrado suplente, Mario Guerra Bonifacio.

DATOS

El juez elegido: El magistrado Mario Guerra Bonifacio será el encargado de definir el pedido de prisión contra los cuatro acusados por el caso Ecoteva.

Conexión: Según la Fiscalía, los casos Odebrecht y Ecoteva están vinculados debido a que parte del presunto soborno que la constructora pagó a Alejandro Toledo se habría depositado en una cuenta correspondiente a su amigo Josef Maiman.