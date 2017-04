En el marco de la investigación por el caso Ecoteva , se realizó una nueva audiencia en la que la fiscal, Rosana Villar, presentó los argumentos para que la ex primera dama, Eliane Karp, pase a prisión preventiva.

Villar señaló que la esposa de Alejandro Toledo “conocía, o debía conocer, las actividades ilícitas” del ex presidente.

Asimismo, informó que inicialmente la ex pareja presidencial tenían bienes separados, pero que luego cambiaron a compartidos para que ingrese el dinero a su patrimonio

Del mismo modo, refirió que fue Eliane Karp “la que incorpora intencionalmente a su madre (Eva Fernenbug) como testaferro”. Además, justificó su pedido de prisión preventiva por el caso *Ecoteva *argumentando que la ex primera dama no cuenta con un domicilio conocido por el Ministerio Público, y que ya no tiene fondos en su cuenta de AFP.

En ese sentido, refirió que Karp, por este caso podría recibir 20 años de prisión.

No obstante, el abogado de la ex primera dama rechazó las acusaciones por el caso Ecoteva y manifestó que su defendida “está llana a venir”.

Para el defensor, no se están brindando los sustentos necesarios para que proceda una prisión preventiva.

La audiencia para el caso Ecoteva continuará el martes 11 a las 10 de la mañana para escuchar a la defensa de Josef Maiman y de Avraham Dan On.

