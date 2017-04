Carlos Raffo: “Kenji Fujimori está tomando posiciones bastante atrevidas”

Las posiciones que últimamente viene tomando Kenji Fujimori sobre temas de debate nacional hacen inferir a Carlos Raffo, ex congresista fujimorista, que él está intentando “marcar una identidad propia” sentando posiciones políticas.

En entrevista con RPP, indicó que Kenji quiera apartarse de su hermana Keiko, quien preside y lidera la bancada de Fuerza Popular en el Parlamento.

“Yo no veo ninguna conspiración contra su hermana, ningún golpe de Estado dentro del fujimorismo. Veo, efectivamente, una persona que está tratando de marcar una identidad propia y que está tomando posiciones bastante atrevidas, audaces”, declaró.

Aunque dijo que no comparte todas las opiniones que viene expresando Kenji, sí refirió que valora “esa capacidad que tiene de sentar una posición con valentía, jugársela, y asumir el costo político. Eso sí es muy bueno”.

SITUACIÓN DE ALBERTO FUJIMORI

De otro lado, también se pronunció sobre la condición carcelaria de Alberto Fujimori y un posible indulto o ley general que permita a las personas de avanzada edad cumplir su condena con arresto domiciliario.

“Creo que este debate de la libertad de Fujimori no pasa porque sea inocente o culpable, no pasa por el hecho de que haya sido un buen o mal presidente, si nos quedamos en ese debate no vamos a salir nunca”, indicó.

Sostuvo que, como Keiko Fujimori propuso en campaña que no utilizaría su poder legislativo para liberar a su padre y Pedro Pablo Kuczynski señaló que no lo indultaría sino que firmaría una ley del Congreso, ninguno quiere dar su brazo a torcer.

“El debate es cuál es el costo político que representa Alberto Fujimori en este momento no para Keiko, no para Kenji, no para PPK; para el país. Fujimori es una herida abierta dentro de la política peruana. Es una bola de acero en los pies de la gobernabilidad del país”, expresó.

Por ello, exhortó a ambos: “Yo les diría, con todo cariño, libérense de esa cadena”.

