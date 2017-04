Seis meses después del conocido escándalo, la ministra de Salud, Patricia García, informó que el 23 de marzo pasado el ex asesor presidencial Carlos Moreno fue destituido de su puesto de trabajo en el Hospital Arzobispo Loayza.

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, la titular de Salud anunció que se presentó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra Carlos Moreno por un millón de soles.

La medida, según explicó, obedece al “perjuicio causado a la imagen institucional, al honor y a la reputación” del Ministerio de Salud, del Hospital Arzobispo Loayza y el sector Salud en general.

Señaló que el monto demandado será destinado al Plan Nacional para la Atención Integral del Cáncer y Mejoramiento del acceso a los Servicios Oncológicos del Perú.

Óscar Ugarte niega participación en caso Moreno

Previamente, se presentó ante la Comisión de Fiscalización el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien negó su participación en la transcripción de los audios que pusieron al descubierto un supuesto negociado de Carlos Moreno en perjuicio de los pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS).

El ex funcionario señaló que él recibió una transcripción de los audios que involucran al ex consejero en Salud la tercera semana de septiembre. Al respecto, cabe señalar que la denuncia contra Moreno fue difundida el 9 de octubre, en Cuarto Poder.

Cuestionado sobre por qué cuando se difundieron los audios no informó que había recibido una transcripción de los mismos, respondió que como no era parte del gobierno, entendía que no tenía por qué hacerlo.

Asimismo, rechazó haber entregado el diálogo escrito al primer ministro Fernando Zavala o haber transcrito los mismos. Agregó que ese tipo de afirmaciones son temerarias.

Ugarte refutó los comentarios del presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, respecto de la existencia de una presunta mafia en los servicios de salud.

“Yo rechazó tajantemente esa afirmación y exijo que haya pruebas suficientes. Por lo que visto no las hay, no hay nada que pueda ser probatorio de una supuesta investigación que estarían haciendo de una mafia”, indicó.

