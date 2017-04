Carlos Bruce: “Si me preguntan, yo liberaría a Alberto Fujimori”

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha pedido “voltear la página” y, según explicó, esto significa “olvidar y perdonar”. En esa línea, ahora el vocero de su partido, Carlos Bruce, señala que él “liberaría” al ex mandatario Alberto Fujimori.

“No hay que quedarse en los odios y las pasiones. De manera personal, y si me preguntan, yo liberaría a Alberto Fujimori”, expresó a Perú21.

Para el legislador, el ex jefe de Estado “ya pagó sus culpas, y ya es un hombre de edad”, por lo que tomaría esta decisión si estuviera en sus manos.

“Es una opinión que la he expresado hace años. Vemos que entra y sale de la clínica, así que por razones humanitarias lo liberaría, pero esta es una opinión personal, no de la bancada”, afirmó.

Arresto domiciliario

El año pasado,se mostró en contra del indulto a Fujimori, pero sí a favor de un arresto domiciliario. Esta figura es avalada por el vocero alterno de su partido, Juan Sheput.

“Para que obtenga la prisión domiciliaria deben darse tres elementos en paralelo: tiene que ser fruto de un gran consenso político, involucrar a las víctimas en esta discusión, y se tiene que entender que la prisión domiciliaria es un acto humanitario; por tanto, tiene que existir la condición médica”, aseguró.

Para el legislador, “no puede salir libre” porque “ha cometido delitos de lesa humanidad”, e indicó que si se saca una ley al respecto, “no tiene que ser con nombre propio”.

“Todo tiene que estar bien especificado en la ley porque de repente Abimael Guzmán se podría acoger a esa norma para tener prisión domiciliaria”, dijo.

El vocero del Apra, Javier Velásquez Quesquén, consideró que, en general, las personas mayores de 70 años con alguna enfermedad crónica deben cumplir su condena en su domicilio. “Esto es por un tema humanitario y costo al Estado. Además, considero que la venganza política es un patrimonio de las dictaduras y de las autocracias”, refirió.

A su turno, el vocero del Frente Amplio, Marco Arana, dijo que “si se diera esto, no solo se debe incluir a Fujimori”.

“Lo que sí me parece grave es que el fujimorismo diga que no se cometieron crímenes de lesa humanidad, pues considero que se debe hacer un reconocimiento de culpas”, afirmó.

“No está en el debate ”

Pese a estos comentarios, el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que como bancada no van a presentar ninguna propuesta, pues recordó que este es un tema que lo maneja la familia.

“No está en debate, pero yo antes de pertenecer a esta bancada opinaba que estaba a favor y me parece positivo que Carlos (Bruce) lo diga”, aseguró.

Asimismo, pidió que “quede claro” que esto no tiene nada que ver con seguir colaborando con el país, e indicó que “no creo que nadie busque negociar con este tema”.

Tenga en cuenta Fujimori cumple una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y otras menores por corrupción. El ex mandatario ha respaldado a Kuczynski en su pedido de “voltear la página” y, a través de su Twitter, ha pedido construir una agenda común entre todos los peruanos. La última vez que Alberto Fujimori, de 78 años, fue internado en una clínica, fue el 7 de abril, y por problemas de su columna.