Carlos Bruce: "Lo ideal sería tener nuevo contralor antes del 28 de julio"

El portavoz titular de Peruanos por el Kambio , Carlos Bruce , respalda la decisión del Poder Ejecutivo de presentar a Nelson Shack como candidato único a la Contraloría General de la República.

¿Se debe formar un subgrupo en la Comisión Permanente para que evalúe al candidato a contralor Nelson Shack ?

-Creo que lo mejor es que sea la Comisión Permanente la que asuma esa tarea porque si se forma un subgrupo tendrían que estar representadas allí todas las bancadas. Creo que en la Comisión Permanente se podría hacer una audiencia pública en la que se analice el currículum de Nelson Shack y se le formulen preguntas. Sin embargo, tampoco se trata de hacer cuestión de Estado por eso.

Su colega Javier Velásquez ha señalado que sería conveniente que la Comisión Permanente defina este tema antes del 28 de julio.

-Coincido plenamente con él. Este es un tema en el que no podemos demorarnos. Sería ideal que antes del 28 de julio ya esté instalado el nuevo contralor. Hoy, si bien hay un contralor interino, no puede tomar decisiones de fondo y se necesita reformar esa institución.

Algunos congresistas han cuestionado que el Ejecutivo haya presentado un solo candidato y no una terna y dicen que se ha querido ponerle una camisa de fuerza al Ejecutivo.

-El Poder Ejecutivo puede presentar una propuesta o una terna. Al final, si cree que hay un candidato que es mejor es justo que lo proponga. Ahora, si el Congreso no aprueba (al candidato propuesto), el Ejecutivo tendrá que presentar otra propuesta. No hay camisa de fuerza. Lo que no le parece al Ejecutivo es que sabiendo que un candidato es mejor y el más indicado proponga a otros (más).