Luego de que esta semana el Pleno del Congreso postergara la elección del magistrado al Tribunal Constitucional (TC) que hace falta, el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce, señaló que será complicado que todas las bancadas logren ponerse de acuerdo para designar a este funcionario.

“No se va a ver hasta la subsiguiente semana. Este caso es un proceso, es muy difícil, porque solo hay un puesto que llenar. Es más complicado porque tiene que haber un consenso entre por lo menos dos bancadas. Es difícil de construir eso. Preveo que esto es algo que va a demorar”, afirmó a Perú21.

Asimismo defendió que la elección se realice en manos del Congreso y no a través de un concurso público porque, si se aplicase esta modalidad, “solo postularían los abogados que estén desempleados y sabemos que no son los mejores”.

Por su parte, el vocero de la bancada de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, adelantó que su intensión personal es presentar la candidatura del jurista Manuel Sánchez Palacios, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Oficialmente, todavía no tenemos un nombre. Hablaremos con Sánchez Palacios. Él ha sido de la Corte Suprema y no ha tenido problemas en su trayectoria como jurista, si acepta será nuestro candidato”, señaló el vocero de AP, quien agregó que el tema aún no ha sido discutido con los demás miembros de su bancada.

