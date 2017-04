Carlos Bruce: "Aumento en aprobación de PPK se mantendrá sí y solo sí la buena gerencia continúa"

Carmen Mendoza @cmamendoza

El vocero de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce afirmó este lunes que la recuperación de 10 puntos en la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski(PPK) será sostenida “sí y solo sí” la buena gerencia y transparencia mostradas en la etapa de emergencia se mantienen durante la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales.

“Por lo pronto significa no solo un parón en la caída de PPK, sino que la aprobación se empieza a recuperar. Por supuesto que esta recuperación solo será sostenida en la medida que las siguientes etapas de la emergencia como son la de rehabilitación y reconstrucción sean gerenciadas, manejadas, de una manera también eficiente y transparente como ha sido la emergencia misma”, manifestó.

Según la encuesta Pulso Perú, de Datum, publicada en Perú21 y Gestión después de caer seis meses consecutivos, la aprobación de PPK se incrementó en 10 puntos, pasando de 35% a 45% en un solo mes. La población destacó el papel del jefe de Estado y del gobierno para atender la emergencia.

La buena impresión

Cuando se le preguntó si confía en que la popularidad seguirá en aumento o teme que pueda ser solo un “hipo”, Carlos Bruce recalcó que hay todos los indicadores para que el repunte siga y como ejemplo mencionó la decisión de PPK de nombrar a una persona, con poderes de ministro, para que se encargue de la reconstrucción.

“Creo que (este incremento) es el reflejo de la impresión de la gente de que la emergencia fue bien gerenciada por el gobierno. Subió el presidente PPK y los ministros. Lo único que explica esta alza es eso: una buena impresión de la gente respecto a la administración de la emergencia”, enfatizó.

El legislador indicó que el aumento en la popularidad presidencial de 35% a 45% es un “espaldarazo”, un “mensaje de aprobación al gobierno en su conjunto, como equipo”. “Vimos a ministros viajando a las regiones de emergencia tomando decisiones. En el norte la aprobación es mayor, lo que significa que los damnificados pudieron comprobar un manejo eficiente”, agregó.

“Subir 10 puntos en un mes no es poca cosa. Está claro que el gobierno resulta siendo muy eficiente cuando de gerenciar se trata. Ahora lo que ha pasado es que el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, que no está ayudando al gobierno con el mismo ritmo en la gerencia del país”, exclamó.

