Carlos Basombrío sobre incendio en Larcomar: "Pudo ser provocado intencional o accidentalmente"

A poco de cumplirse un mes y medio del incendio en Larcomar, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró que aún no se conoce si el incendio fue provocado o no, pero lo que sí sabe es que no fue producido por un cortocircuito.

“(El informe de criminalística) dice que no es un agente interno, lo que quiere decir es que no es un cortocircuito, es una fuente de calor externa puede ser azarosa, casual, o puede ser provocada”, indicó Carlos Basombrío a Canal N.

“El caso todavía está muy lento, la Fiscalía todavía no ha tomado la manifestación a la persona que podrían haber sido testigos o cualquier cosa en este caso. Quisiéramos invocar a la Fiscalía que avance un poco más rápido, porque aquí hubo cuatro muertos”, añadió.

Carlos Basombrío manifestó que la Fiscalía será la encargada de determinar si el “agente externo” que provocó el incendio fue intencional o accidental.

“Criminalística no ha dicho necesariamente que sea provocado intencionalmente, lo que ha dicho es que puede ser provocado intencionalmente o puede ser provocado accidentalmente, pero (determinar) es un trabajo de la Fiscalía”, precisó Carlos Basombrío.

