Carlos Basombrío: “Me acompaña la ley”

¿La estrategia “La integridad no se negocia” se implementa ya?

Ayer salió un operativo a detener a quienes sobornan policías en todo el Perú. Hay cárcel efectiva. En seis meses reduciremos la corrupción en las calles. Es una revolución. Hemos cambiado drásticamente las normas anticorrupción. Todos los policías tienen que presentar declaración jurada de bienes. Para pertenecer a una unidad policial, se tiene que pasar por el polígrafo. La Inspectoría tendrá oficiales que se quedarán ahí hasta el final de carrera, protegidos, con salarios mayores, prohibidos de ser pasados al retiro por renovación. Si la pregunta obsesiva es ‘¿mañana seguirán asaltándome?’, diré ‘sí’. Espero que a final de año seguirá bajando la percepción de inseguridad. Así son los procesos. Los problemas que tengo con la prensa…

¿Se siente fastidiado con la prensa?

Lo que me fastidia un montón es que midan el resultado de una política porque siguen asaltando. Me fastidia porque impide ver el bosque, las tendencias. Esto de renunciar se dio porque vienen periodistas a decirme ‘¿y si las cosas no funcionan?’. Situemos el debate en un mejor nivel. El Mininter siempre ha sido el área de la impulsividad, hemos planteado un plan de dos años con objetivos, metas, estrategias y son públicas. Nunca ha ocurrido esto. Y la pregunta sigue siendo ‘asaltaron a Juan’. Entiendo la angustia, pero los procesos son así.

¿En las marchas contra el peaje hubo infiltrados de Sendero?

Por supuesto. Han salido, además, los nombres. Están identificados, estamos haciendo un trabajo especial. Ojo, no digo que los pobladores eran senderistas. Los que tiraron las molotov sí lo son, quisieron radicalizar la marcha. Son pocos, pero son.

El Poder Judicial soltó a todos los detenidos.

Nosotros hicimos nuestro trabajo, detuvimos a 50. Se abrió juicio al menos a 30, pero en libertad. Ejercer violencia contra la Policía es un delito suficientemente grave que amerita prisión preventiva. El vandalismo lo vimos todos, los jueces parece que no. Hay riesgo de fuga, no veo a esta gente yendo al proceso, igual ocurrió con los Monos de Quepepampa. Fue un daño muy grande.

¿El Frente Amplio protestó por las detenciones?

La marcha duró tres horas, la Policía la acompañó pese a que bloquearon la pista. Al final se produjeron los incidentes. Si la gente del Frente Amplio piensa que tirarle piedras a la Policía es normal, yo no. Me acompaña la ley. Y ojo, no digo que los detenidos son senderistas, son vándalos que atacaron a la Policía. Separemos.

¿Siguen a los senderistas?

Ellos no entran al vandalismo público. Nuestras investigaciones están en marcha.

¿Se eliminó el 24x24 para los policías?

Nunca se eliminó. La venta de trabajo a privados se eliminó. Hemos autorizado un régimen extraordinario. Algunas unidades tienen 24x24, no pueden funcionar de otra manera. Regresaremos a cuidar bancos con Águilas Negras, aproximadamente 10 horas, se paga por hora.

Lo han denunciado por no pagar a los pensionistas de PNP.

Eso viene de hace muchos años y depende del MEF cuándo programar los pagos, yo ya he informado. Son miles de millones de soles.

¿El hospital de la Policía mejorará?

Ya se dio la buena pro. En estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, será muy moderno, incluye el equipamiento. Demorará 17 meses.

Los patrulleros cuestionados están funcionando…

La Contraloría subsanó las observaciones. Yo los cuestioné porque usaban gasolina de 96 octanos, no tenían radio ni mantenimiento. Hemos conseguido radios gratis, que la garantía no se afecte usando gasolina de 90 y estamos negociando para que el paquete de repuestos se convierta en mantenimiento.

¿Se discute el caso Lava Jato en el gabinete?

Claro. El gabinete está firme en la lucha contra la corrupción. La preocupación se centra en cómo sacar a Odebrecht del país, pero respetando el Estado de derecho.

Por: Mariella Balbi / Periodista