Carlos Basombrío: Este miércoles interpelan al ministro del Interior

En fila. Terminada la votación de la cuestión de confianza del ministro Thorne, el Pleno del Congreso se abocará inmediatamente a la interpelación al titular del Interior, Carlos Basombrío, que fue aprobada la semana pasada con 68 votos a favor, 14 en contra y 11 abstenciones.

El ministro deberá responder 39 preguntas referidas a seguridad ciudadana, incremento de los índices de criminalidad en el país, rebrote del terrorismo en el país y las medidas que se tomarán para contrarrestar esta situación.

Asimismo, hay preguntas relacionadas con el sistema de pago de recompensas y la falta de control en instituciones policiales.

Respecto de esta interpelación, el congresista Héctor Becerril (FP) manifestó que en el fujimorismo no “estamos en una línea con el ánimo de bajarnos al ministro”.

“Tampoco hay un ánimo para olvidar todo, pero dependerá de cómo sean sus respuestas en el Congreso”, afirmó a Perú21.

Del mismo modo, el legislador Mauricio Mulder (Apra) indicó que en su bancada “no se ha tomado ninguna decisión de sustentar una censura”.

“En ninguna parte es una regla que una interpelación deba concluir en una censura. Eso no se ha planteado y no he escuchado a ningún parlamentario hablar de eso”, explicó.

En tanto, el vocero oficialista, Carlos Bruce, aseguró que no existen causales para censurar al ministro.