Luego de enterarse de que la caída en la aprobación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski se debe a que los ciudadanos desaprueban las acciones del gobierno, especialmente en la lucha contra la delincuencia, el ministro del Interior Carlos Basombrío se comprometió a reducir la delincuencia en caso contrario señaló que dejará el cargo.

Así de tajante fue Basombrío.

“Qué les puedo ofrecer (a los ciudadanos). Luchar, luchar y luchar. Tenemos un nuevo espíritu en policía. Hemos tenido tenemos algunas victorias importantes. Y seguiremos luchando”, declaró el ministro a RPP.

Basombrío explicó que si la estrategia que está poniendo en practica no resulta tomará medidas drásticas: “Digo señores ha sido un gusto, que alguien que lo pueda hacer mejor se encargue (…) Con las estrategias que hemos adoptado vamos a reducir la delincuencia, estoy convencido que lo vamos a lograr. Si no sucede me dedico a mis otras labores”, remarcó Basombrío.

Te puede interesar