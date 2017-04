Después de recibir una avalancha de críticas tanto de sus colegas parlamentarios como de la comunidad científica, el congresista de Fuerza Popular (FP), Bienvenidos Ramírez, se rectificó de sus declaraciones en las que atribuía a la lectura y el estudio las facultades de producir Alzheimer.

“Considero oportuno rectificar los siguiente: ‘leer o estudiar’ no es ninguna causal para contraer Alzheimer (…) Lamento no haber explicado este tema tan delicado de la forma más idónea, y luego de este incidente, no pronunciarme de manera oportuna. Es por ello que ofrezco mis disculpas públicas”, señala el fujimorista a través de un comunicado.

No obstante, Bienvenido Ramírez también cuestionó la ola de críticas que hubo en su contra. Cabe recordar que él fue cuestionado no solo por sus opositores políticos sino también por sus colegas de la bancada de FP y por la propia Sociedad Peruana de Neurología.

“Sin embargo, esta ola de críticas se ha convertido en un cargamontón mediático que se ha excedido y no se trata ya temas de interés nacional”, se quejó el parlamentario.

