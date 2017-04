Este lunes, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se reunirá para definir su postura de cara al encuentro con la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, autora del polémico proyecto de ley de control de medios.

El presidente de este gremio, Bernardo Roca Rey, adelantó que esperarán explicaciones de parte de la legisladora y saludó la postura del presidente Pedro Pablo Kuczynski quien se negará a firmar una norma de esta naturaleza.

¿Qué espera el Consejo de la Prensa de su encuentro con la congresista Alejandra Aramayo?

-Nuestro pedido está en que nos muestre algún modelo exitoso en otro país del mundo donde se ha podido aplicar una ley de prensa.

Más allá de la naturaleza de esta ley, ¿cree que su existencia es necesaria?

-Para mí la mejor ley de prensa es la que no existe, por eso estoy pidiendo un modelo porque creo que no hay un país del mundo donde haya tenido éxito. No me digan que Venezuela. Tiene que ser un país exitoso con todas las libertades aseguradas. Estamos hablando de todas, no solo la de expresión.

¿Le parece que tras la denuncia que tenía la legisladora por supuestamente haber extorsionado a través de un medio, ella ya no tiene legitimidad para legislar sobre medios?

-Es obvio que la gente lo entenderá así. Yo no quiero añadir un asunto más a esto. Estamos hablando de libertades y ella tendrá sus motivos y se sabrá defender de la denuncia. Esa es la ventaja de la libertad de expresión.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que él no firmará esta norma, ¿le parece adecuada la respuesta desde el Ejecutivo?

-Me parece que ha sido clara, precisa y oportuna. Resalto la oportunidad porque es importantísima.

Si el Congreso aprobase esta ley por insistencia, ¿se convertiría el Perú en un referente negativo en términos de libertad de expresión a nivel internacional?

-El referente que yo pido es saber si existe un país con una ley exitosa. Si me cuentan ahora que hay una ley de prensa que funciona maravillosamente bien, si me dieran una muestra, la analizaríamos y estudiaríamos. Pero yo no conozco un modelo así y no quiero que el Perú sea un país experimental.

¿El Consejo de la Prensa estaría dispuesto a contribuir con el debate a través de algún proyecto?

-Nuestra contribución está puesta porque estamos dispuestos a conversar. Pero de ninguna forma vamos a apoyar una ley de prensa que no debe existir. Los delitos de prensa están en el Código Penal. Como consejo nosotros somos un ente regulador. Para eso tenemos un tribunal de prensa que está constituido por la mayoría de periódicos, medios de televisión, radio e internet en el Perú.

Te puede interesar

'Fiscalía no protege a Gil Shavit', señala el presidente del Poder Judicial https://t.co/TJ8Qdu14fP pic.twitter.com/heB2My6r0K — Diario Perú21 (@peru21noticias) 16 de abril de 2017