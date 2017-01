Caso Odebrecht: Avelino Guillén afirmó que trabajadores “quieren seguir operando”

Fabiola Valle @valmenfa

“Es un paso adelante”, manifestó el ex fiscal Avelino Guillén sobre el compromiso de la empresa brasilera Odebrecht, que pagará al Estado peruano S/30 millones como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas. El abogado respaldó la decisión de la Fiscalía y aseguró que con este acuerdo se obtendrá información de primera mano.

¿Qué opina del acuerdo que la Fiscalía firmó con la empresa Odebrecht, que reconoció que pagó US$29 millones a funcionarios peruanos?

Es un paso adelante porque de lo contrario nos hubiéramos demorado meses o años en obtener esa información. Es un hecho novedoso en la historia de los procesos judiciales, a pesar de que se trata de una modesta suma en comparación con todo el dinero que ha ganado por las obras que ha ejecutado en el Perú.

Algunas voces consideran que ese monto sería solo una propina para la citada empresa de Brasil…

Hay que tener en cuenta que no es una indemnización ni pago para una reparación civil.

¿Cuál será el beneficio para los peruanos?

Lo positivo es el reconocimiento de la firma Odebrecht de haber obtenido ganancias ilícitas a través de coimas. A cambio de esto, la Fiscalía obtendrá dos cosas: información y documentación que está en el extranjero. Acá se verá la voluntad de Odebrecht.

¿Y qué gana Odebrecht con este convenio?

Lo que ellos están planteando, sin decirlo, es que los dejen trabajar. Es decir, quieren seguir operando y participando sin que les pongan trabas en los proyectos en los que están trabajando.

El pasado 28 de diciembre, el premier Fernando Zavala informó que las empresas sancionadas por actos de corrupción no participarán en licitaciones que promueva el Estado. Aclaró que esta medida incluye a Odebrecht.

Lo que entiendo es que no podrá participar en nuevos contratos. Odebrecht tiene muchas obras ejecutándose a nivel nacional. Lo que sí no podrá hacer es trabajar en nuevas licitaciones.

¿En qué quedará el pago de la reparación civil, embargos, entre otros?

Esta negociación le abre la cancha al procurador anticorrupción, Amado Enco, sobre cómo plantear embargos, inmovilizar cuentas y ver algunas medidas con la finalidad de asegurar el pago de la reparación civil porque hay un reconocimiento de ilícitos de parte de la constructora brasilera. La Fiscalía ha tenido total cuidado con el pago de la reparación civil.

¿Cree que la firma cumpla con su compromiso?

Odebrecht se ha dado cuenta de la debilidad del Estado peruano y del sistema judicial peruano, y está hablando a cuentagotas y quiere poner ciertos parámetros.