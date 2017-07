Avelino Guillén: "Con pedido de prisión preventiva para Humala y Heredia se cierra una etapa"

“Con este pedido se cierra una etapa en las investigaciones”. De esta manera fue como el ex fiscal supremo Avelino Guillén manifestó que la solicitud de prisión preventiva para el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, acusados del presunto delito de lavado de activos, está justificada.

“De aquí nos perfilamos al juicio oral, ahora los fiscales deben ir trabajando en la acusación escrita que presentarán en esta etapa. En este caso no hablamos de una prueba, sino de todo un cúmulo de elementos que sirven de sustento”, manifestó a Perú21.

En esa línea enumeró evidencias como las declaraciones del ex CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y el ex representante de la firma en Perú, Jorge Barata, —que confirmaron la entrega de US$3 millones a la ex pareja presidencial—; la manifestación de 49 personas que negaron haber aportado dinero a las campañas presidenciales del nacionalismo pese a aparecer como aportantes; los contratos simulados que habría suscrito Heredia con una empresa venezolana para justificar ingresos, entre otras.

Guillén consideró que este caso “es uno de los más completos y mejor sustentados” por la Fiscalía de todos los procesos en los que está involucrada Odebrecht como fuente de aparente dinero ilícito.

“Que un presidente se enfrente a la justicia de esta manera no nos puede alegrar, pero nos reconforta que la maquinaria judicial esté en actividad y que, con todos sus tropiezos, avanza en las investigaciones”, apuntó.

Como se sabe, a Ollanta Humala y a Nadine Heredia se les imputa el delito de lavado de activos por los presuntos aportes irregulares que habrían recibido para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.

Más información