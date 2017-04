Avelino Guillén: “Cuadernillo de extradición a Alejandro Toledo debe ser riguroso”

Luego de que el Poder Judicial dictara una segunda orden de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo, esta vez por el caso Ecoteva, el ex fiscal superior Avelino Guillén advirtió que será necesario revisar con rigurosidad el cuadernillo de extradición que el Estado peruano envíe a los Estados Unidos.

“El Estado tiene que ser riguroso en el cuadernillo de extradición contra Toledo. Esta labor será de la Cancillería y la debe hacer con cuidado para que luego no tengamos que subsanar”, precisó el ex fiscal a Perú21, considerando que el documento condensará los casos Ecoteva y Odebrecht.

En la misma línea se expresó el ex procurador anticorrupción Christian Salas, quien, en diálogo con este diario, precisó que con esta nueva orden de detención lo que corresponderá será aplicar una ampliación en el pedido de extradición.

Salas añadió que esta solicitud de extradición deberá incluir a todos los involucrados en el caso Ecoteva. Es decir, también se ejecutará para la ex primera dama Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Avi Dan On.

Desde el Congreso también se pronunciaron sobre la situación de Alejandro Toledo. Uno de los que habló fue el congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) y ex dirigente de Perú Posible, Juan Sheput, quien sugirió al ex mandatario venir al Perú y afrontar sus procesos penales “con dignidad”.

Igualmente se expresó el oficialista y ex peruposibilista Carlos Bruce, quien dijo sentirse apenado por la situación de quien supo “liderar la Marcha de los Cuatro Suyos”.

No hay persecución

En relación a los alegatos que ha usado la defensa de Alejandro Toledo, que plantea ser un perseguido político para evadir la extradición, Guillén y Salas coincidieron en que no existe sustento debido a que tráfico de influencias y lavado de activos son delitos comunes.

“La persecución política solo se da cuando se habla de delitos vinculados a la libertad de pensamiento. El contexto más claro son las dictaduras, pero lo que hay acá es un proceso penal uniforme”, detalló Christian Salas.

Por su parte, Guillén explicó que lo que sí habría sería una “persecución judicial”, para efectos del caso Odebrecht por haber recibido dinero y en Ecoteva “por el disfrute de dichos activos”.

Extradición de Maiman

Un tema pendiente con miras al proceso judicial para el caso Ecoteva será conseguir la presencia de Josef Maiman, quien actualmente se encuentra en Israel, país con el que Perú no tiene acuerdo de extradición.

“Podemos invocar el principio de reciprocidad, porque hubo un caso en que Perú cedió a la extradición de un juez israelí”, recordó el ex fiscal Avelino Guillén, quien añadió que, pese a esta opción, las posibilidades del Estado peruano de conseguir la entrega de Maiman son remotas.

Tenga en cuenta

Fuentes del Ministerio del Interior informaron que, hasta ayer por la noche, el Poder Judicial aún no había enviado la orden de captura a Interpol, paso indispensable para iniciar el proceso de detención con fines de extradición.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, señaló que el Estado tendrá un plazo de seis meses para crear el cuadernillo de extradición, aunque manifestó que espera que se resuelva “en un plazo más corto”.