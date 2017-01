Anel Townsend: "Alejandro Toledo tiene que ponerse a derecho y venir al Perú"

La campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa Susana Villarán es blanco de cuestionamientos sobre si el origen de su financiamiento tendría vinculación con las empresas brasileñas que pagaron coimas a funcionarios peruanos.

Sobre ello, la ex congresista Anel Townsend, coordinadora de la citada campaña, aseguró a canal N que no formó parte de la recaudación de fondos, pero no descartó que empresas brasileñas hayan participado del financiamiento.

“Yo participé como ciudadana política para defender el hecho de que Lima no se paralice y no tuve absolutamente nada que ver con la recaudación de fondos. No me reuní con ninguna de estas empresas brasileñas. Lo que niego tajantemente es que yo haya tenido que ver en alguna circunstancia con una actividad de tipo de recaudación de fondos”, expresó Townsend.

Además, aseguró que cuando se desempeño como congresista, fue precursora de que todas las actividades relacionadas a revocatorias o elecciones tengan que ver con un financiamiento público.

“En el caso concreto de la revocatoria, hubieron personas encargadas de rindieron las cuentas. Estuvo el doctor Marco Zevallos que presentó el documento al Jurado (Nacional de Elecciones) y la ley no lo obligaba”, acotó.

Finalmente, Anel Townsend opinó sobre el viaje del ex presidente Alejandro Toledo, en medio del escándalo protagonizado por Odebrecht y el caso Ecoteva.

“(Alejandro Toledo) tiene que ponerse a derecho. Tiene que venir y estar en el Perú, creo que es lo más conveniente”, indicó.

Cabe indicar, que Anel Townsend fue ministra de la Mujer en el gobierno de Alejandro Toledo.

