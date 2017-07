Las encuestas de opinión siguen dándole malas noticias al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio . Esta vez, Pulso Perú, de Datum, reveló que solo el 27% de limeños lo aprueba, bajando quince puntos porcentuales en un mes.

En julio de 2016, hace un año, su aprobación se situaba en un alentador 64%, mientras que su desaprobación, que ahora es de 60%, no pasaba de 30%. ¿Qué tan sombrío será su horizonte?

En Perú21 conversamos con cuatro analistas políticos los cuales, en su mayoría, coinciden en que el futuro de Luis Castañeda es más oscuro que el amarillo de su partido.

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA: “Parece un alcalde ajeno a los problemas de la ciudad.

El primero de ellos es Fernando Tuesta Soldevilla. El sociólogo de la PUCP señala que “el idilio” de Luis Castañeda era básicamente “con los sectores populares”, los cuales le dieron “uno de los mayores apoyos que se recuerda para un alcalde”.

Su éxito, añadió, fue porque “era un alcalde de obras que eran visibles”. Sin embargo, asegura, “en esta segunda parte de su autoridad en Lima ha querido hacer exactamente lo mismo que en su periodo anterior y Lima ha cambiado”.

“Así como se desaprobó mucho a la alcaldesa Susana Villarán, se esperaba de él algo distinto y él quiso hacer una repetición de lo que ya sabemos y eso no es suficiente. El no hablar bajo la idea de que sus obras hablan por él, ya no va. Termina siendo un alcalde que no comunica, que parece ajeno a los problemas de la ciudad”, declaró.

Dijo que, por esto último, es que Luis Castañeda figura como una autoridad que no atendió adecuadamente los problemas por el Niño costero, el by-pass o el incendio en Las Malvinas. “Ahí van apareciendo una serie de problemas en donde el municipio debía estar presente y su ausencia se hizo notar”, indica.

El argumento de que todo era culpa de la gestión de Villarán, dice Tuesta, “sonaba al inicio convincente pero luego sonó a excusa”. Concluye en que Castañeda es “un alcalde que está altamente desgastado, que no puede cambiar de giro y que sus obras terminaron siendo ineficaces”. Por ello, “tiene una desaprobación que difícilmente se puede revertir”.

JOSÉ CARLOS REQUENA: “La situación se le va a ir complicando más”.

El segundo analista político consultado por este diario fue José Carlos Requena. Él sostuvo que el motivo principal de la caída de Castañeda es que los problemas de su gestión “impactaron directamente con los intereses de la población”.

“El primer bajón importante fue cuando se cayó el puente por el Niño costero, después vinieron las grietas en el by pass y el incendio en Las Malvinas. No querer asumir las responsabilidades por las cosas que pasan también genera este rechazo a su gestión”, prosiguió.

¿Podrá revertir la tendencia a la baja en los siguientes meses de gestión?, se le consultó. A lo que respondió que “parece complicado”.

“El alcalde siempre ha tenido el mismo estilo y ahora tiene menos motivaciones que hace algunos tiempos porque ya la reelección no existe. Tiene pocas motivaciones para cambiar. Seguramente los índices (de su aprobación) van a seguir en torno al porcentaje que tiene, o sino más bajo”, manifestó.

Requena añadió que el capital político de Castañeda a futuro es “limitado”, y que eso ya se vio en las elecciones generales del 2011, en las que postuló a la Presidencia de la República.

“Desde entonces se han alejado personas importantes, como el señor José Luna Gálvez, por ejemplo. Sin ese entorno, sin cuadros como Fabiola Morales (ex congresista), yo dudo que tenga mucho espacio para mantener algo más allá del registro partidario”, finalizó.

JULIO CÉSAR CASTIGLIONI: “Todas las obras que terminó están seriamente cuestionadas”.

Asimismo, Julio César Castiglioni, experto en análisis de temas municipales, señaló que al alcalde de Lima “la situación se le va a ir complicando más”. Indicó que “está sufriendo el desgaste de la gestión y la gente ve que lo que prometió no se está cumpliendo”.

Recordó que “todas las obras que terminó están seriamente cuestionadas”, como el by-pass de 28 de julio o el puente que se cayó por los huaicos. Las obras que ha iniciado, por otro lado, dijo que “no tienen fecha de culminación”.

“La población que lo reeligió esperaba que él haga obras. Ahora están viendo que si las hace, las hace mal, o de lo contrario no las hace”, declaró.

También coincidió en que Castañeda ya no tiene la motivación que significaba hacer bien las cosas para tentar una reelección para un siguiente periodo. Ello, dice, hace que su entorno y él quieran que ya acabe su administración municipal.

“Hay un desanimo porque, al no haberse aprobado en la primera legislatura la modificación constitucional para la reelección de alcaldes, que era un compromiso que le había hecho Fuerza Popular, hay un desinterés de él y su entorno, que quieren que ya acabe la gestión”, sentenció.

DIETHELL COLUMBUS: “Yo sí creo que puede levantar su gestión”.

El único de los analistas políticos consultados que sí cree que existe espacio y opción de Castañeda para que remonte las cifras adversas de las encuestas es Diethell Columbus. El abogado considera que un año y medio, lapso que resta para las elecciones, es suficiente para cambiar el panorama.

“Puede aprobar un plan de gestión, ver el tema de parques zonales, temas de ordenamiento vial… Puede ver muchas cosas, tiene presupuestos para hacerlo. Yo sí creo que, a pesar que me van a decir amarillo, en un año y medio de gestión sí puede levantar su imagen”, sostuvo.

Ve que, por la prohibición de la reelección, la población no lo puede acusar de estar haciendo obras solo por réditos políticos y eso podría jugarle a favor.

“Salvo que de acá a fin de año sigan habiendo errores, obras cuestionadas, agrietadas, puentes cayéndose, con un plan sostenido de acá a diciembre puede levantar su aprobación y el primer trimestre del próximo año tendría mejores resultados”, remarcó.

Columbus, sin embargo, reconoció que “los golpes que ha recibido Castañeda como gestión han ido a su fuerte, que son las obras. Ha bajado varios puntos porcentuales, eso quiere decir que la ciudadanía no está contenta, que está percibiendo problemas”.

Al ser consultado por los motivos por los que en las gestiones anteriores Castañeda haya tenido tanto respaldo popular, y ahora este se viene desplomando, Columbus sostiene que “no es que Castañeda haya cambiado, él sigue trabajando igual, sino que en comparación a su último periodo las cosas van cambiando, la ciudadanía se mete más a las redes sociales, se va enterando más, con más rapidez”.

