Alto funcionario del MTC tiene denuncia por el caso Corpac

Antes de ser detenido por el presunto pago de millonarios sobornos de Odebrecht por la construcción de la Vía Costa Verde Callao, el gobernador regional Félix Moreno ya cargaba sobre sus hombros otras graves denuncias. Una de ellas es por el caso Corpac.

En diciembre de 2009, la Municipalidad del Callao, en ese entonces a cargo de Moreno, y Corpac S.A. suscribieron un acuerdo para que la comuna, a través del Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver), construyera —con una inversión inicial de más de S/31 millones— la nueva sede de la entidad, a pocos metros del aeropuerto Jorge Chávez.

En Corpac, uno de los directores era el abogado aprista Julio César Zavala Hernández, quien hoy es secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que encabeza Martín Vizcarra.

¿Qué sucedió después de firmado el convenio? De acuerdo a la denuncia que formuló la Fiscalía en 2014, ambas entidades suscribieron siete adendas con las que se autorizó el pago de casi el 60% del monto pactado para que Finver desarrolle el proyecto.

“Se desembolsó para la elaboración del expediente técnico la suma de S/286,805 sin importar la declaración de viabilidad, que no existía, procediéndose a un segundo desembolso por S/142,645 y un tercer desembolso por S/42,212”, señala el Ministerio Público en su acusación.

Corpac continuó entregando adelantos “pese a que no existía –según la Fiscalía– licencia de edificación, ni la rendición de cuentas respectiva por parte de Finver”. Entre julio y agosto de 2010 ya se había acumulado un desembolso total de más de S/31 millones, que inicialmente era el monto de toda la obra, pero que terminó proyectándose en más de S/44 millones.

Tres años después de suscrito el acuerdo, en 2011, la construcción tenía apenas un avance del 14%. No tenía terminado ni el primer piso. Y así fue dejado hasta hoy (ver foto).

Por estos hechos, la Fiscalía denunció por colusión a los directivos de Corpac —entre ellos a Julio César Zavala— y a funcionarios de la Municipalidad del Callao —incluido Félix Moreno— “por defraudar al Estado con la suma de S/32’945,467.53”.

En su acusación, del 30 de octubre de 2015, el Ministerio Público solicitó 11 años de prisión para los 17 servidores y su inhabilitación de cualquier cargo público por cinco años. El caso se encuentra en etapa de control de acusación en el Poder Judicial del Callao, el paso previo al juicio oral de los procesados.

“Vizcarra lo sabía”

Perú21 se contactó con Zavala, quien reconoció que viene siendo investigado por el Ministerio Público. Indicó que el ministro Vizcarra tenía conocimiento del proceso. “Cuando el ministro me propuso ocupar el cargo, a fines del mes de julio del año pasado, le advertí del proceso que yo tenía con el Estado; él estaba al tanto de todo esto”, manifestó.

Zavala, quien trabajó en el despacho presidencial de Alan García cuando este era mandatario (2006-2011) y fue secretario del Consejo de Ministros durante ese periodo, negó haber incurrido en algún delito mientras integró el directorio de Corpac.

“No he cometido ningún acto contrario a la ley. Lo que hicimos en el directorio fue atender un pedido de la Gerencia General de Corpac, que nos manifestó la necesidad de contar con una nueva sede institucional y estaba sustentada por una serie de informes legales (…) lo único que hicimos fue autorizar; la gerencia se encargó de todo lo demás”, alegó.

Al ser consultado sobre la evidente demora en la construcción del edificio, el miembro del MTC indicó que sí se manifestó la preocupación a las autoridades de la entidad.

“Pero más no podíamos hacer, porque esa no era nuestra función. Como directores no teníamos manejo del contrato ni estábamos informados sobre los avances del proyecto”, sostuvo. Un funcionario más de esta gestión en problemas.

“Acusación es grave”

Para el ex procurador anticorrupción Christian Salas, el delito de colusión que les imputa la Fiscalía a Julio César Zavala y a otros funcionarios sí podría configurarse, pese a que el secretario general del MTC –en declaraciones a Perú21– alega que este acto ilícito solo se da entre servidores públicos y privados.

Salas recordó que Corpac S.A. se rige bajo la Ley General de Sociedades, convirtiéndose en una empresa. En este sentido, apuntó, actuaría como un privado coludiéndose con un servidor público.

“Bajo este supuesto, se puede hablar de funcionarios a cargo de la contratación del Estado que se habrían coludido con Finver para que este último se beneficie con el desembolso hecho por Corpac”, explicó Salas.

Además, señaló que si el caso ya se encuentra en la etapa de control de acusación, es porque el Ministerio Público puede contar con pruebas contundentes que demuestren el acto delictivo. “La acusación es grave”, enfatizó.

Según Zavala, la Fiscalía “no ha presentado ninguna sola prueba” que pueda acreditar que él y demás imputados incurrieron en el delito de colusión.

“Por eso el proceso sigue en investigación”, manifestó.

Tenga en cuenta

En marzo de 2015, la Superintendencia de Bienes Nacionales transfirió al MTC el predio en el que se iba a construir el edificio de Corpac. El terreno será usado para levantar cimientos del tren eléctrico (Línea 2).

Perú21 intentó comunicarse con el ministro Vizcarra, pero prensa del ministerio consideró “suficiente” el descargo de Zavala.

Félix Moreno afronta otras serias denuncias por corrupción: irregularidades en las obras de la avenida Néstor Gambetta, sauna spa y presunta apropiación de terrenos.